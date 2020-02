El futbolista colombiano se mantiene sin actividad en el Club de Coapa, directamente por una decisión de la directiva azulcrema.

Roger Martínez se encuentra atravesando un momento complicado al no tener actividad con las Águilas del América; no obstante, el colombiano no pierde el ánimo y así lo demuestra a través de sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el atacante cafetero compartió un emotivo mensaje con el que busca motivarse para superar la complicada situación por la que pasa en el Club de Coapa.

“Sé fuerte, no importa por lo que estés atravesando. Nada es permanente, todo es temporal. Cada cosa pasará y en algún momento de tu vida mejorará. No te deprimas, llora si tienes que llorar, saca lo que llevas dentro, pero jamás decaigas. En esta vida Dios no te pondrá una prueba que tú no seas capaz de superar” Roger Martínez

Roger Martínez no ha jugado ni un solo minuto con América en lo que va del Clausura 2020, mientras que para la Concachampions ni siquiera fue registrado como parte de la plantilla.

El último partido que el colombiano jugó con el Club de Coapa fue el pasado 29 de diciembre en la final del Apertura 2019, partido que inició como titular y en el que jugó 88 minutos.

Roger quería ganar lo mismo que Vela

El calvario de Roger Martínez comenzó desde el torneo pasado, cuando expresó su deseo de salir del equipo para tener una nueva oportunidad en Europa.

Sin embargo, la única oferta real que llegó por el futbolista colombiano fue de un par de equipos de la MLS; no obstante, el fichaje no se concretó pese a la buena oferta debido a las altas pretensiones de Martínez, quien pedía ganar más , incluso que Carlos Vela.