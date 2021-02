Rogelio Funes Mori se mostró molesto con una parte de la prensa que señaló que jugó ante América contagiado de Covid-19.

Rogelio Funes Mori fue uno de los hombres señalados en la Liga MX en las últimas semanas, aunque no por sus goles con Rayados, sino por haber jugado, presuntamente, contagiado del nuevo coronavirus en el duelo de la Jornada 2 ante América.

Funes Mori habló en conferencia de prensa este viernes y se mostró bastante molesto con un sector de la prensa que aseguró que jugó ante América sabiendo que estaba contagiado de Covid-19.

"Estoy acá para que me expliquen por qué me acusaron de haber jugado con Covid ante América. Es delicado. Escuché decir a que no me presenté el domingo a entrenar. Si informan con mentiras era mejor no decir nada. Siento que pasaron un límite, se pasaron de la raya. Me difamaron y me faltaron al respeto" Rogelio Funes Mori

Rogelio Funes Mori Mexsport

Así se contagió Rogelio Funes Mori

Rogelio Funes Mori explicó con lujo de detalles cómo fue su proceso al contagiarse de Covid-19, desde los días previos al duelo ante América, el partido el sábado, hasta el domingo, cuando presentó síntomas.

"Contra América yo me sentí bien, entrené toda la semana normal, jugué los 90 minutos y no presenté síntomas, me sentí bien. El domingo me levanto y siento que pierdo un poco el gusto, el olfato. Fui al Barrial y me hicieron la prueba rápida que salió positiva" Rogelio Funes Mori

Rogelio Funes Mori asegura que lo difamaron con el tema de la COVID-19. Hoy manda mensaje a todos aquellos que lo señalaron por supuestamente jugar vs América sabiendo que estaba contagiado.@FOXSportsMX @CentralFOXMX pic.twitter.com/pXzvwrpA6g — Sergio Treviño (@sergiotrevino9) — Sergio Treviño (@sergiotrevino9) February 5, 2021

Rogelio Funes Mori buscará reencontrarse con el gol

Rogelio Funes Mori tuvo una gran inicio de torneo, marcando tres goles en las primeras dos jornadas; sin embargo, tras haberse contagiado de Covid-19, el delantero argentino no ha vuelto a ver portería.

Comenzó con un doblete en el duelo de la Jornada 1 ante los Rojinegros del Atlas, mientras que para la Jornada 2 marcó el gol del triunfo en el polémico duelo frente al América.

Rayados no jugó el duelo de la Jornada 3 ante León por el brote de coronavirus que surgió en el equipo, mientras que para el parido de la Jornada 4 ante Puebla, se quedó sin anotar. Es por eso que espera que para el duelo de este sábado ante Pumas, se pueda reencontrar con el gol.