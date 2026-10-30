Rayadas vs Pumas juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 3-1 en el Estadio BBVA. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Rayadas vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

Rayadas 3-1 Pumas es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: <b>Rayadas 3-1 Pumas</b>

Rayadas vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Rayadas vs Pumas, en la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Rayadas

  • Portería: Paola Manrique
  • Defensa: Daniela Monroy, Valeria del Campo, Daiane Limeira y Alejandra Calderón
  • Mediocampistas: Diana García, Nicole Pérez, Marcela Restrepo y Ana Lucía Martínez
  • Delantera: Christina Burkenroad y Lucía García
Pumas no pudo hacerle daño al Atlante y se rezaga en la pelea por la clasificación
Pumas necesita sumar ante Rayadas en el Apertura 2026 (@PumasMXFemenil)

Pumas

  • Portera: Wendy Toledo
  • Defensas: Ana Mendoza, Portia Boakye, Andrea Pereira y Ximena Ríos
  • Mediocampistas: Casandra Montero, Alejandra Guerrero, Cristina Torres y Montserrat Hernández
  • Delanteras: Priscila Chinchilla y Stephanie Ribeiro

Rayadas vs Pumas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA

Rayadas vs Pumas se miden a partir de las 21 horas el viernes 30 de octubre en la cancha de las regias.

El partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 será transmitido por ViX, YouTube y TUDN.

  • Partido: Rayadas vs Pumas
  • Fase: Jornada 13 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio BBVA
  • Transmisión: ViX, YouTube y TUDN