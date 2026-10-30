Rayadas vs Pumas juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 3-1 en el Estadio BBVA. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Rayadas vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

Rayadas 3-1 Pumas es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: <b>Rayadas 3-1 Pumas</b>

Rayadas vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Rayadas vs Pumas, en la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Rayadas

Portería: Paola Manrique

Defensa: Daniela Monroy, Valeria del Campo, Daiane Limeira y Alejandra Calderón

Mediocampistas: Diana García, Nicole Pérez, Marcela Restrepo y Ana Lucía Martínez

Delantera: Christina Burkenroad y Lucía García

Pumas necesita sumar ante Rayadas en el Apertura 2026 (@PumasMXFemenil)

Pumas

Portera: Wendy Toledo

Defensas: Ana Mendoza, Portia Boakye, Andrea Pereira y Ximena Ríos

Mediocampistas: Casandra Montero, Alejandra Guerrero, Cristina Torres y Montserrat Hernández

Delanteras: Priscila Chinchilla y Stephanie Ribeiro

Rayadas vs Pumas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA

Rayadas vs Pumas se miden a partir de las 21 horas el viernes 30 de octubre en la cancha de las regias.

El partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 será transmitido por ViX, YouTube y TUDN.