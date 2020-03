Raúl Jiménez, el 'matagigantes' de la Premier League

El delantero mexicano ha marcado varios goles y repartido varias asistencias en los partidos ante el llamado 'Big Six' del futbol inglés.

No cabe duda de que Raúl Jiménez es uno de los mejores delanteros de la Premier League y como muestra no solo están sus números, sino también sus espectaculares actuaciones ante el 'Big Six', los seis equipos más importantes y poderosos del futbol inglés.

Con su gol de este domingo ante el Tottenham , el canterano de América confirmó que es el 'matagigantes' de Inglaterra, pues ante los equipos más importantes ha marcado o asistido a favor de los Wolves.

but de raul jiménéz feintes magnifique et frappe du pieds gauches*** pic.twitter.com/YsCfgEgbNo — BOB MARLEY (@BOBMARLEY025) March 1, 2020

El cuadro de los 'Spurs' es precisamente la víctima favorita de Raúl Jiménez, pues les ha marcado en tres ocasiones además de repartir dos asistencias.

La siguiente víctima es el Manchester City, equipo al que le ha marcado también en tres ocasiones con una sola asistencia; mientras que ante el United cuenta con dos goles y un pase de gol.

Que chingon siento por Raul Jimenez, todos nosotros lo vimos desde que debutó y hoy triunfa en la mejor liga del mundo, codeándose con los mejores. Su aficion le canta esto!! pic.twitter.com/F340aqchGl — O M A R 💎 (@omardgz) March 1, 2020

Ante Liverpool y Chelsea acumula dos goles ante cada uno, sin asistencias, mientras que ante el Arsenal cuenta con una anotación y un pase para gol.

Jiménez iguala su mejor marca en la Premier

Con su gol ante el Tottenham, Raúl Jiménez marcó su decimotercer gol de la temporada en la Premier League, con lo que igualó la marca que logró la temporada pasada, su primera en el futbol inglés.

El promedio del mexicano es mucho mejor que en la temporada pasada, pues mientras le costó 38 encuentros llegar a estas 13 anotaciones, ahora las logró en 28; es decir, le quedan diez partidos para romper su propia marca.

¡SIIIIII SEÑOOOOOOR! La ovación hacia Raúl Jiménez de parte de la afición de los @Wolves @WolvesEspanol pic.twitter.com/gB9aqaNLOF — 𝗞𝝠𝗬𝗦𝗘𝗥 🇲🇽 (@kaiser90YT) March 1, 2020

Además, el mexicano acumula tres goles y tres asistencias (sin contar los cinco tantos que marcó en la fase previa) en la Europa League, torneo en el que los Wolves se encuentran clasificados para los octavos de final, instancia en donde se medirán al Olympiakos de Grecia.