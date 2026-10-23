Raphael Veiga, futbolista brasileño del América, será operado en los próximos días en Brasil debido a una lesión por traumatismo en el hombro izquierdo.

El América informó a través de una publicación en las redes sociales, que Veiga será intervenido y se desconoce al momento cuánto tiempo tardará en rehabilitarse.

Club América informa que Raphael Veiga sufre una lesión del hombro izquierdo, por lo que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución." Club América

Raphael Veiga no ha logrado consolidarse en el América (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Confirman en Brasil la operación de Raphael Veiga

Desde Brasil, el club Palmeiras, dueño del pase de Raphael Veiga, confirmó que el mediocampista actualmente cedido al América, sufrió una luxación en el hombro izquierdo y será sometido a una cirugía en los próximos días, en Sao Paulo.

Palmeiras agregó que, los clubes acordaron hacer el procedimiento en el Núcleo de Salud y Rendimiento del Verdão.

Deseamos a nuestro crack una excelente recuperación. ¡Estaremos siempre juntos, Veiguinha!" Club Palmeiras

El futuro de Raphael Veiga en el América de la Liga MX

La lesión y operación de Raphael Veiga llega en un momento decisivo para definir su continuidad con las Águilas del América.

Veiga finaliza su préstamo con el América el próximo 31 de diciembre, y antes de la operación ya se hablaba de su posible salida del club mexicano.

Así que, debido al tiempo incierto que estará de baja y a que ha perdido relevancia en el equipo América, lo más probable es que Veiga no será adquirido por el club mexicano.