La Selección Mexicana afronta uno de los desafíos más importantes de su historia reciente cuando se enfrente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial de 2026.

Con un boleto a los cuartos de final en juego, el Tricolor deposita gran parte de sus esperanzas en Julián Quiñones, quien se ha convertido en la gran figura ofensiva del equipo durante el Mundial 2026.

Julián Quiñones va por 4 o más goles ante Inglaterra

Con tres goles en el Mundial 2026, Julián Quiñones ha sido determinante para que México alcanzara esta instancia, marcando ante Sudáfrica, Chequia y Ecuador.

Su velocidad, potencia física y capacidad para definir en momentos clave lo han convertido en uno de los jugadores más peligrosos del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Javier Aguirre ha mostrado equilibrio, intensidad y carácter para competirle a cualquiera, por lo que dichos elementos los necesitará nuevamente para competir contra una de las selecciones más poderosas del mundo.

Del otro lado estará Inglaterra, encabezada por Harry Kane y una generación repleta de talento que aspira a conquistar los octavos de final.

Hacen volar a Julián Quiñones tras victoria sobre Ecuador en el Mundial 2026 (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO / Moisés Pablo Nava)

¿A qué hora se enfrentan México e Inglaterra en los octavos de final?

México vs Inglaterra se encuentran por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX, el domingo 5 de julio a las 18 horas en el Estadio Banorte.