Vladyslav Heraskevych es un atleta ucraniano que asistió a los Juegos Olímpicos de Invierno, Milan-Cortina 2026.

El atleta Vladyslav Heraskevych no pudo participar en Milán-Cortina 2026 debido a que fue desacalificado por usar un casco en homenaje a muertos de guerra.

¿Quién es Vladyslav Heraskevych?

Vladyslav Heraskevych nació el 12 de enero 1999 en Kiev, lugar donde empezó a practicar el deporte que lo llevó a Milán-Cortina 2026.

¿Qué deporte practica Vladyslav Heraskevych?

Vladyslav Heraskevych es piloto en la disciplina de skeleton.

El ucraniano Vladyslav Heraskevych sale en su sesión de entrenamiento del skeleton en los Juegos Olímpicos deInvierno 2026 el miércoles 11 de febrero del 2026. (AP Foto/Aijaz Rahi) (Aijaz Rahi / AP)

¿Qué edad tiene Vladyslav Heraskevych?

Donovan Carrillo, atleta ucraniano, tiene 27 años.

¿Vladyslav Heraskevych está casado?

Vladyslav Heraskevych mantiene su vida sentimental actual en privado, por lo que se desconoce si tiene pareja o está casado.

¿Qué signo zodiacal es Vladyslav Heraskevych?

El piloto de skeleton Vladyslav Heraskevych es del signo zodiacal de Capricornio, debido a que su fecha de nacimiento es el 12 de enero.

¿Vladyslav Heraskevych tiene hijos?

No se conoce públicamente el dato acerca de una posible paternidad de Vladyslav Heraskevycho

¿Qué estudió Vladyslav Heraskevych?

Vladyslav Heraskevych se graduó de la Facultad de Física de la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev. Además, obtuvo su maestría en física en 2022.

Principales logros de Vladyslav Heraskevych

Vladyslav Heraskevych, atleta ucraniano en la disciplina del skeleton, participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Lillehammer 2016 donde finalizó en octava posición.

A contnuación su historia el competiciones internacionales: