Bernardo Federico Chalé Barea conocido como Darkness en el ámbito de la lucha libre y Choby en su trayectoria como policía, fue encontrado sin vida el 28 de octubre de 2026 en su domicilio en Quintana Roo.

Pero ¿qué más se sabe de Bernardo Federico Chalé Barea? Te contamos detalles sobre el luchador con estos datos:

Quién es

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Muere Bernardo Federico Chalé Bare; fue encontrado sin vida en su domicilio

¿Quién fue Bernardo Federico Chalé Barea?

Bernardo Federico Chalé Barea fue un luchador profesional conocido en Quintana Roo bajo el nombre de Darkness. Sin embargo, este tenía la peculiaridad de que también ejerció como policía estatal, conocido bajo el apodo de Choby.

Anteriormente, Bernardo Federico Chalé Barea también subió al ring bajo el nombre de Mr. Zodiaco, al mismo tiempo en que trabajó como peluquero, situación que lo hizo cercano a los habitantes de Chetumal.

Bernardo Federico Chalé Barea, luchador. (Especial)

Al ser un luchador profesional y exservidor público en Chetumal, Bernardo Federico Chalé Barea, no tenía mayor popularidad. Sin embargo, en su municipio fue recordado con cariño de los habitantes.

En la actualidad, Bernardo Federico Chalé Barea se había retirado de la lucha libre y enfrentaba problemas de salud, mismos que hasta el momento se desconoce cuáles eran.

¿Qué edad tenía Bernardo Federico Chalé Barea?

Se desconoce la edad de Bernardo Federico Chalé Barea.

¿Quién era la esposa de Bernardo Federico Chalé Barea?

La esposa de Bernardo Federico Chalé Barea era Ilsee Dayan Gongora Castillo.

Bernardo Federico Chalé Barea con su esposa Ilse Dayan Gongora. (Especial)

¿Qué signo zodiacal era Bernardo Federico Chalé Barea?

Se desconoce el signo zodiacal de Bernardo Federico Chalé Barea.

¿Cuántos hijos tenía Bernardo Federico Chalé Barea?

Bernardo Federico Chalé Barea tenía dos hijos menores de edad.

¿Qué estudió Bernardo Federico Chalé Barea?

Se desconoce el grado de estudios de Bernardo Federico Chalé Barea.

Bernardo Federico Chalé Barea, luchador. (Especial)

¿En qué trabajó Bernardo Federico Chalé Barea?

Bernardo Federico Chalé Barea era conocido por haber trabajado como luchador profesional, policía estatal de Quintana Roo y también fue peluquero.

Muere Bernardo Federico Chalé Bare; fue encontrado sin vida en su domicilio

La muerte de Bernardo Federico Chalé Barea ocurrió la noche del 28 de octubre de 2026 en su domicilio en Nachicocom en el municipio de Chetumal en Quintana Roo. Sin embargo, su familia acusa que se trató de un homicidio.

Según declaraciones de la familia del luchador profesional y quiénes, dicen, presenciaron lo ocurrido, fue un comando armado quien entró a su domicilio y lo ejecutó con armas de fuego.

Bernardo Federico Chalé Barea, luchador. (Especial)

Aunque la esposa e hijo de Bernardo Federico Chalé Barea fueron testigos de los hechos, se lograron ocultar y resultaron ilesos del ataque. Además, fueron ellos quiénes llamaron a las autoridades cuando lo encontraron con heridas de armas de fuego.

Hasta el momento, autoridades de Chetumal no han informado más detalles sobre la muerte de Bernardo Federico Chalé Barea. Sin embargo, se conoce que acordonaron la vivienda para hacer las investigaciones pertinentes.

El funeral de Darkness fue realizado el jueves 29 de octubre, en una funeraria localizada en Chetumal.