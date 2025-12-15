PSG vs Flamengo se enfrentan en la Final de la Copa Intercontinental 2025. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.
PSG vs Flamengo: Pronóstico de la Final de la Copa Intercontinental 2025
El pronóstico de la Final de la Copa Intercontinental 2025 es victoria de Flamengo, el campeón de Europa, con marcador de 2-1 sobre Flamengo.
- Pronóstico: PSG 2-1 Flamengo
PSG vs Flamengo: Posibles alineaciones de la Final de la Copa Intercontinental 2025
Las posibles alineaciones de la Final de la Copa Intercontinental 2025, PSG vs Flamengo, son las siguientes:
PSG
- Portero: Safonov
- Defensas: Hernandez, Pacho, Zabarnyi, Zaïre-Emery y Ruiz
- Mediocampistas: Vitinha, Ndjantou, Neves
- Delanteros: Kvaratskhelia, Barcola y Mayulu
Flamengo:
- Portero: Rossi
- Defensas: Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo y Varela
- Mediocampistas: Jorginho, Pulgar, de Arrascaeta y Carrascal
- Delanteros: Everton y Plata
PSG vs Flamengo: Fecha y horario para ver la Final de la Copa Intercontinental 2025
PSG vs Flamengo se enfrentan el miércoles 17 de diciembre de 2025 en la Final de la Copa Intercontinental 2025.
A las 11 horas, tiempo del centro de México está programado el inicio de la Final de la Copa Intercontinental 2025, PSG vs Flamengo.
PSG vs Flamengo: ¿Dónde ver la Final de la Copa Intercontinental 2025?
La plataforma FIFA + transmitirá la Final de la Copa Intercontinental 2025, PSG vs Flamengo, el miércoles 17 de diciembre a las 11 horas, tiempo del centro de México.
- Partido: PSG vs Flamengo
- Fecha: Miércoles 17 de diciembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Áhmad bin Ali
- Transmisión: FIFA+
¿Cómo llegaron Flamengo y PSG a la Final de la Copa Intercontinental 2025?
Flamengo venció en la Copa Challenger al Pyramids, para clasificar a la Final de la Copa Intercontinental 2025 en la que enfrenta al PSG francés, campeón de Europa.
El PSG francés es el actual monarca de la Champions League, logro que le dio el pase directo a la disputa por el cetro de la Copa Intercontinental 2025.
A pesar de que el PSG es favorito para ganar, el ritmo y motivación de Flamengo lo hace muy peligroso para el equipo francés.