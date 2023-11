Este miércoles 1 de noviembre continua la actividad de la jornada 15 del Apertura 2023 de la Liga MX con equipos como, Club América, Cruz Azul, Club Tigres entre otros pero serán duelos bastante interesantes.

A falta de solo 2 fechas para que termine la fase regular del Apertura 2023, hay equipos que ya aseguraron la zona de liguilla directa como el Club América, pero para esta jornada se pueden ir sumando equipos a la lista de evitar el play inn.

Para el día de hoy miércoles 1 de noviembre, los partidos más trascendentes se juegan como el Atlético San Luis vs Club América, Cruz Azul vs FC Juárez, Atlas vs Club Pachuca, Mazatlán FC vs Club Santos y Club Tijuana vs Club Tigres.

Sin duda el partido que más llama la atención en la agenda del dia de hoy, es el Atlético Sam Luis en contra del Club América pues ambos equipos están en la cima del torneo y quieren seguir peleando puestos de liguilla directa.

Atlético San Luis vs Club América: ¿Dónde y a que hora ver este partido de la Liga MX?

En esta jornada 15 del Apertura 2023, el Atlético San Luis recibe al Club América en un duelo con tintes de liguilla pues el conjunto potosino ya está dentro de los mejores 6 equipos del torneo y con una victoria estaría por asegurar su pase a la liguilla.

Mientras que el Club América ya está calificado como súperlíder del torneo con 33 puntos y quiere hacer su propio récord de puntos con más juegos sin perder en una temporada regular, hasta el momento lleva 14 en total.

Partido: Atlético San Luis vs Club América

Sede: Estadio Alfonso Lastras

Hora: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: ESPN

Cruz Azul vs FC Juárez: ¿Dónde y a que hora ver este partido de la Liga MX?

El conjunto del Cruz Azul tiene muchísimas esperanzas de entrar a la zona de play inn en este torneo pero tiene que haber una serie de combinaciones para que se pueda dar esto y de entrada tienen que vencer al FC Juárez en la jornada 15.

Partido: Cruz Azul vs FC Juárez:

Sede: Estadio Azteca

Hora: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: VIX Plus

Diber Cambindo salvó a Cruz Azul de una nueva derrota en el Apertura 2023. (Roberto Echeagaray / MEXSPORT)

Club Tijuana vs Club Tigres: ¿Dónde y a que hora ver este partido de la Liga MX?

El Club Tijuana recibe al Club Tigres en el duelo de la jornada 15 del Apertura 2023 y los de la Frontera buscarán seguir estando en la zona del play inn, mientras que el conjuto de Tigres quiere seguir aferrado en el segundo puesto.

Partido: Club Tijuana vs Club Tigres

Sede: Estadio Caliente

Hora: 21:06 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: Fox Sports

Estos son el resto de partidos de la jornada 15 del Apertura 2023 de la Liga MX para este miércoles 1 de noviembre:

Atlas FC vs Pachuca CF: miércoles 1 de noviembre 19:00 horas, Estadio Jalisco

Mazatlán FC vs Club Santos: miércoles 1 de noviembre 21:00 horas, Estadio El Encanto

