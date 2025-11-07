Otra más de Antonio Brown. La exestrella de la NFL fue extraditado y se encuentra bajo arresto por intento de homicidio. Esto se suma a su larga lista de delitos que ha cometido.

Antonio Brown se retiró en 2022 de la NFL, y se debe decir que no fue por su mal rendimiento, sino por su larga lista de controversias que atravesó en su vida personal y en sus equipos.

Aún así, el receptor logró 928 atrapadas en 146 juegos con Pittsburgh, Patriotas y Tampa Bay, sumando 12,291 yardas y 83 touchdowns.

En su palmarés podemos encontrar un Super Bowl con los Buccaners, 7 veces seleccionado al Pro Bowl y fue en 4 ocasiones All Pro. Además de un MVP con los Steelers en 2011.

Otro escándalo de Antonio Brown: Extraditado y bajo arresto por intento de homicidio

Ahora veamos el escándalo más actual de Antonio Brown. Resulta que la exestrella de la NFL fue extraditado y puesto bajo arresto por un intento de homicidio.

Resulta que Antonio Brown tuvo un altercado que se fue hasta los golpes en un evento de boxeo de celebridades que se celebró en Miami el 16 de mayo del 2025. Lo grave fue cuando le arrebató la pistola a un miembro de la seguridad y disparó a un hombre.

Esta persona, comenta que una bala le rozó el cuello. La denuncia fue puesta, y fue buscado, hasta que lo encontraron y arrestado en Dubai, lo extraditaron, pero llegó a Nueva Jersey por una razón desconocida. Se espera que llegue a Miami para dictar sentencia, misma que podría ser hasta de 15 años en prisión.

Antonio Brown (Christian Petersen / AFP)

Las polémicas de Antonio Brown en su paso por la NFL

Antonio Brown comenzó su comportamiento errático desde 2018, cuando fue declarado culpable por conducir de manera imprudente, esto mismo lo llevó a que saliera de los Steelers.

En 2019 llegó a los Raiders, pero no jugó un solo partido y tuvo que pagar una multa de 54 mil dólares por no entrenar. Para su buena suerte, lo rescató los Patriots, pero solo disputó un encuentro porque el equipo supo de unas demandas por abuso sexual.

La última vez que se le vio en la cancha, fue en 2022. Brown tiró su uniforme frente a todos y fue despedido. En 2023 fue arrestado por no pagar manutención.