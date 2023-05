Orbelín Pineda y Matías Almeyda están muy cerca de coronarse campeones en el futbol de Europa con el AEK de Atenas este fin de semana, y emular lo hecho en el pasado con el Club Chivas.

Matías Almeyda y Orbelín Pineda volverían a cosechar juntos un nuevo campeonato tras lo ocurrido mientras ambos formaban parte del Club Chivas de 2015 a 2018.

El AEK de Atenas ha tenido una temporada de ensueño bajo las órdenes del estratega argentino, y gracias a ello, está a punto de terminar con una sequía de 5 años sin campeonato de liga.

Por otro lado, la incorporación del futbolista perteneciente al Celta de Vigo a mitad de temporada vino bien al funcionamiento del Águila Bicéfala.

Orbelín y Almeyda necesitan de un empate en contra del Volos NFC para levantar su 13vo título de la Superliga de Grecia en la historia del club.

Orbelín Pineda se ganó el cariño de los aficionados del AEK de Atenas

Orbelín Pineda podría quedarse en el AEK de Atenas tras la temporada que ha firmado con el conjunto griego y que los tiene muy cerca de coronarse como campeones.

El ex futbolista del Club Chivas confesó en alguna ocasión que los aficionados del Águila Bicéfala le han mostrado su cariño en las calles, pidiéndole que baile para ellos como en sus festejos cuando anota un gol.

“La gente de acá es muy apasionada, a uno le demuestran mucho cariño, uno trata de dar lo mejor. Me ha tocado anotar gol, he bailado, me gusta festejar mis goles porque es lo más bonito del futbolista y tratar de trasmitir la alegría en la cancha”, explicó.

“Todos quieren que les baile, todos los que me topo en la calle quieren que les baile, y les digo ‘solo en la cancha puedo bailar’”, sentenció El Maguito.

Orbelín Pineda

Orbelín Pineda: Estadísticas de esta temporada con el AEK de Atenas

Partidos jugados: 35

Goles anotados: 8

Asistencias: 2

