La Semana 8 de la NFL inicia este jueves 29 de octubre y termina el lunes 2 de noviembre. En total, 14 partidos en distintos horarios que podrán verse en vivo en México en las señales de Canal 9, FOX One, NFL Game Pass, ESPN y Disney+.
Jueves 29 de octubre
- Carolina Panthers vs Green Bay Packers | 18:15 hrs
Domingo 1 de noviembre
- Baltimore Ravens vs Buffalo Bills | 12:00 hrs
- Tennessee Titans vs Cincinnati Bengals | 12:00 hrs
- Arizona Cardinals vs Dallas Cowboys | 12:00 hrs
- Minnesota Vikings vs Detroit Lions | 12:00 hrs
- Las Vegas Raiders vs New York Jets | 12:00 hrs
- Cleveland Browns vs Pittsburgh Steelers | 12:00 hrs
- Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers | 12:00 hrs
- Indianapolis Colts vs Jacksonville Jaguars | 12:00 hrs
- Los Angeles Chargers vs Los Angeles Rams | 15:05 hrs
- New England Patriots vs Miami Dolphins | 15:25 hrs
- Kansas City Chiefs vs Denver Broncos | 15:25 hrs
- Philadelphia Eagles vs Washington Commanders | 19:20 hrs
Lunes 2 de noviembre
- Chicago Bears vs Seattle Seahawks | 19:15 hrs
NFL Semana 8: Horario y dónde ver el inicio el jueves 29 de octubre
La Semana 8 de la NFL arranca con la visita de Carolina Panthers a Green Bay Packers, el jueves 29 de octubre de 2026, a las 18:15 horas por FOX One.
Carolina Panthers vs Green Bay Packers
- Semana 8 de la NFL
- Fecha: Jueves 29 de octubre de 2026
- Horario: 18:15 horas
- Canal: FOX One
NFL Semana 8: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 1 de noviembre
La actividad de la Semana 8 de la NFL continúa el domingo 1 de noviembre con 12 partidos a través de FOX One, Canal 9, Canal 5, ESPN, Disney+ y NFL Game Pass.
Baltimore Ravens vs Buffalo Bills
- Semana 8 de la NFL
- Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: 9
Tennessee Titans vs Cincinnati Bengals
- Semana 8 de la NFL
- Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: NFL Game Pass
Arizona Cardinals vs Dallas Cowboys
- Semana 8 de la NFL
- Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: FOX One
Minnesota Vikings vs Detroit Lions
- Semana 8 de la NFL
- Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: NFL Game Pass
Las Vegas Raiders vs New York Jets
- Semana 8 de la NFL
- Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: NFL Game Pass
Cleveland Browns vs Pittsburgh Steelers
- Semana 8 de la NFL
- Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: FOX One
Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers
- Semana 8 de la NFL
- Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: NFL Game Pass
Indianapolis Colts vs Jacksonville Jaguars
- Semana 8 de la NFL
- Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: NFL Game Pass
Los Angeles Chargers vs Los Angeles Rams
- Semana 8 de la NFL
- Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
- Horario: 15:05 horas
- Canal: FOX One
Kansas City Chiefs vs Denver Broncos
- Semana 8 de la NFL
- Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
- Horario: 15:25 horas
- Canal: 9
New England Patriots vs Miami Dolphins
- Semana 8 de la NFL
- Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
- Horario: 15:25 horas
- Canal: FOX One
Philadelphia Eagles vs Washington Commanders
- Semana 8 de la NFL
- Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
- Horario: 19:20 horas
- Canal: ESPN y Disney+
NFL Semana 8: Horario y dónde ver el Monday Night el lunes 2 de noviembre
El Monday Night de la NFL de la Semana 8 enfrenta a Chicago Bears vs Seattle Seahawks el 2 de noviembre a las 19:15 en ESPN y Disney+.
Chicago Bears vs Seattle Seahawks
- Semana 8 de la NFL
- Fecha: Lunes 2 de noviembre de 2026
- Horario: 19:15 horas
- Canal: ESPN y Disney+