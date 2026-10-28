La Semana 8 de la NFL inicia este jueves 29 de octubre y termina el lunes 2 de noviembre. En total, 14 partidos en distintos horarios que podrán verse en vivo en México en las señales de Canal 9, FOX One, NFL Game Pass, ESPN y Disney+.

Jueves 29 de octubre

  • Carolina Panthers vs Green Bay Packers | 18:15 hrs

Domingo 1 de noviembre

  • Baltimore Ravens vs Buffalo Bills | 12:00 hrs
  • Tennessee Titans vs Cincinnati Bengals | 12:00 hrs
  • Arizona Cardinals vs Dallas Cowboys | 12:00 hrs
  • Minnesota Vikings vs Detroit Lions | 12:00 hrs
  • Las Vegas Raiders vs New York Jets | 12:00 hrs
  • Cleveland Browns vs Pittsburgh Steelers | 12:00 hrs
  • Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers | 12:00 hrs
  • Indianapolis Colts vs Jacksonville Jaguars | 12:00 hrs
  • Los Angeles Chargers vs Los Angeles Rams | 15:05 hrs
  • New England Patriots vs Miami Dolphins | 15:25 hrs
  • Kansas City Chiefs vs Denver Broncos | 15:25 hrs
  • Philadelphia Eagles vs Washington Commanders | 19:20 hrs

Lunes 2 de noviembre

  • Chicago Bears vs Seattle Seahawks | 19:15 hrs
Semana 8 de la NFL
Semana 8 de la NFL (@nflmx)

NFL Semana 8: Horario y dónde ver el inicio el jueves 29 de octubre

La Semana 8 de la NFL arranca con la visita de Carolina Panthers a Green Bay Packers, el jueves 29 de octubre de 2026, a las 18:15 horas por FOX One.

Carolina Panthers vs Green Bay Packers

  • Semana 8 de la NFL
  • Fecha: Jueves 29 de octubre de 2026
  • Horario: 18:15 horas
  • Canal: FOX One

NFL Semana 8: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 1 de noviembre

La actividad de la Semana 8 de la NFL continúa el domingo 1 de noviembre con 12 partidos a través de FOX One, Canal 9, Canal 5, ESPN, Disney+ y NFL Game Pass.

Baltimore Ravens vs Buffalo Bills

  • Semana 8 de la NFL
  • Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
  • Horario: 12 horas
  • Canal: 9

Tennessee Titans vs Cincinnati Bengals

  • Semana 8 de la NFL
  • Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
  • Horario: 12 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Arizona Cardinals vs Dallas Cowboys

  • Semana 8 de la NFL
  • Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
  • Horario: 12 horas
  • Canal: FOX One

Minnesota Vikings vs Detroit Lions

  • Semana 8 de la NFL
  • Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
  • Horario: 12 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Las Vegas Raiders vs New York Jets

  • Semana 8 de la NFL
  • Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
  • Horario: 12 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Cleveland Browns vs Pittsburgh Steelers

  • Semana 8 de la NFL
  • Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
  • Horario: 12 horas
  • Canal: FOX One

Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers

  • Semana 8 de la NFL
  • Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
  • Horario: 12 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Indianapolis Colts vs Jacksonville Jaguars

  • Semana 8 de la NFL
  • Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
  • Horario: 12 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Los Angeles Chargers vs Los Angeles Rams

  • Semana 8 de la NFL
  • Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
  • Horario: 15:05 horas
  • Canal: FOX One

Kansas City Chiefs vs Denver Broncos

  • Semana 8 de la NFL
  • Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
  • Horario: 15:25 horas
  • Canal: 9

New England Patriots vs Miami Dolphins

  • Semana 8 de la NFL
  • Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
  • Horario: 15:25 horas
  • Canal: FOX One

Philadelphia Eagles vs Washington Commanders

  • Semana 8 de la NFL
  • Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
  • Horario: 19:20 horas
  • Canal: ESPN y Disney+

NFL Semana 8: Horario y dónde ver el Monday Night el lunes 2 de noviembre

El Monday Night de la NFL de la Semana 8 enfrenta a Chicago Bears vs Seattle Seahawks el 2 de noviembre a las 19:15 en ESPN y Disney+.

Chicago Bears vs Seattle Seahawks

  • Semana 8 de la NFL
  • Fecha: Lunes 2 de noviembre de 2026
  • Horario: 19:15 horas
  • Canal: ESPN y Disney+