La Semana 8 de la NFL inicia este jueves 29 de octubre y termina el lunes 2 de noviembre. En total, 14 partidos en distintos horarios que podrán verse en vivo en México en las señales de Canal 9, FOX One, NFL Game Pass, ESPN y Disney+.

Jueves 29 de octubre

Carolina Panthers vs Green Bay Packers | 18:15 hrs

Domingo 1 de noviembre

Baltimore Ravens vs Buffalo Bills | 12:00 hrs

Tennessee Titans vs Cincinnati Bengals | 12:00 hrs

Arizona Cardinals vs Dallas Cowboys | 12:00 hrs

Minnesota Vikings vs Detroit Lions | 12:00 hrs

Las Vegas Raiders vs New York Jets | 12:00 hrs

Cleveland Browns vs Pittsburgh Steelers | 12:00 hrs

Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers | 12:00 hrs

Indianapolis Colts vs Jacksonville Jaguars | 12:00 hrs

Los Angeles Chargers vs Los Angeles Rams | 15:05 hrs

New England Patriots vs Miami Dolphins | 15:25 hrs

Kansas City Chiefs vs Denver Broncos | 15:25 hrs

Philadelphia Eagles vs Washington Commanders | 19:20 hrs

Lunes 2 de noviembre

Chicago Bears vs Seattle Seahawks | 19:15 hrs

Semana 8 de la NFL (@nflmx)

NFL Semana 8: Horario y dónde ver el inicio el jueves 29 de octubre

La Semana 8 de la NFL arranca con la visita de Carolina Panthers a Green Bay Packers, el jueves 29 de octubre de 2026, a las 18:15 horas por FOX One.

Carolina Panthers vs Green Bay Packers

Semana 8 de la NFL

Fecha: Jueves 29 de octubre de 2026

Horario: 18:15 horas

Canal: FOX One

NFL Semana 8: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 1 de noviembre

La actividad de la Semana 8 de la NFL continúa el domingo 1 de noviembre con 12 partidos a través de FOX One, Canal 9, Canal 5, ESPN, Disney+ y NFL Game Pass.

Baltimore Ravens vs Buffalo Bills

Semana 8 de la NFL

Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026

Horario: 12 horas

Canal: 9

Tennessee Titans vs Cincinnati Bengals

Semana 8 de la NFL

Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026

Horario: 12 horas

Canal: NFL Game Pass

Arizona Cardinals vs Dallas Cowboys

Semana 8 de la NFL

Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026

Horario: 12 horas

Canal: FOX One

Minnesota Vikings vs Detroit Lions

Semana 8 de la NFL

Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026

Horario: 12 horas

Canal: NFL Game Pass

Las Vegas Raiders vs New York Jets

Semana 8 de la NFL

Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026

Horario: 12 horas

Canal: NFL Game Pass

Cleveland Browns vs Pittsburgh Steelers

Semana 8 de la NFL

Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026

Horario: 12 horas

Canal: FOX One

Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers

Semana 8 de la NFL

Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026

Horario: 12 horas

Canal: NFL Game Pass

Indianapolis Colts vs Jacksonville Jaguars

Semana 8 de la NFL

Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026

Horario: 12 horas

Canal: NFL Game Pass

Los Angeles Chargers vs Los Angeles Rams

Semana 8 de la NFL

Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026

Horario: 15:05 horas

Canal: FOX One

Kansas City Chiefs vs Denver Broncos

Semana 8 de la NFL

Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026

Horario: 15:25 horas

Canal: 9

New England Patriots vs Miami Dolphins

Semana 8 de la NFL

Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026

Horario: 15:25 horas

Canal: FOX One

Philadelphia Eagles vs Washington Commanders

Semana 8 de la NFL

Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026

Horario: 19:20 horas

Canal: ESPN y Disney+

NFL Semana 8: Horario y dónde ver el Monday Night el lunes 2 de noviembre

El Monday Night de la NFL de la Semana 8 enfrenta a Chicago Bears vs Seattle Seahawks el 2 de noviembre a las 19:15 en ESPN y Disney+.

Chicago Bears vs Seattle Seahawks