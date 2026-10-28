Neymar volvió a colocarse en el centro de la polémica en Brasil luego de recibir una sanción disciplinaria por una acción ocurrida durante un partido del Santos.

El tribunal deportivo determinó que el futbolista de 34 años de edad infringió la Ley Prestianni, una norma implementada recientemente para combatir conductas antideportivas relacionadas con posibles insultos o expresiones ofensivas ocultas durante los encuentros.

La resolución implica una suspensión adicional que se suma a un castigo previo por acumulación de tarjetas, lo que obligará a Neymar a permanecer varias jornadas fuera de las canchas mientras su club evalúa posibles recursos.

(captura de pantalla)

¿Por qué fue sancionado Neymar en Brasil?

Durante una discusión entre Neymar y Rodrigo Néstor, el seleccionado de Brasil se dirigió al jugador del Bahía tapándose la boca, situación que es penada con expulsión desde algunos meses a nivel mundial.

El tribunal deportivo de Brasil informó que las acciones de Neymar contra un jugador rival, violaron el protocolo nombrado con el nombre de Vinícius Júnior.

El también jugador brasileño acusó al argentino Gianluca Prestianni de insultarlo de manera racista mientras el adversario se cubría la boca con su camiseta durante un partido de la Champions League.

¿Cuántos partidos se perderá Neymar tras ser suspendido?

En total, Neymar se perderá tres partidos: el primero por acumulación de tarjetas amarillas y los otros dos por taparse la boca en el juego de Santos ante Bahía.

El astro de 34 años cumplirá su suspensión por acumulación de amarillas contra Palmeiras en la liga brasileña el miércoles.

No se espera que vuelva a jugar hasta finales de noviembre, aunque Neymar y Santos de Brasil pueden apelar la suspensión por cubrirse la boca.