Marcelo Gallardo es uno de los técnicos más exitosos del momento, ya que suma 11 títulos con los Millonarios; entre ellos un par de Libertadores.

México.- Por si no había quedado claro, el "Negro" Santos, vieja gloria azulcrema, volvió a demostrar su rechazo a Miguel Herrera, actual director técnico del América.

Y es que, en una entrevista concedida a Bola Vip, el "Negro" Santos sugirió que Miguel Herrera no es un DT ganador. Por ende, ofreció una lista de candidatos para que lo reemplacen en el banquillo del América, la cual está encabezada por Marcelo Gallardo, mentor de River Plate.

La principal crítica del exjugador brasileño para con el técnico mexicano es que, según su percepción, no le ha sabido sacar todo el jugo al plantel con el que cuenta, de ahí que las Águilas no desplieguen un futbol espectacular.

“Yo traería un entrenador ganador como son Marcelo Gallardo, Renato Gaúcho o Mano Menezes. Tienes que traer gente con un perfil ganador, pero que tenga la calidad y sepa a lo que juega su equipo”. "Negro" Santos

NO SE QUEDÓ CALLADO 🔥 😱



El "Negro" Santos también le tiró a Miguel Herrera.



¿Qué opinan de estas declaraciones? #ClubAmerica | #LaVozDelFutbol pic.twitter.com/uMGmsmN2mK — W Deportes (@deportesWRADIO) December 16, 2019

Enésimo ataque contra Herrera

No es la primera vez que “Negro” Santos critica fuertemente al “Piojo” Herrera, inclusive hace poco publicó en Twitter una encuesta para saber quién de los dos había sido más histórico en las Águilas. Y sí, epic fail, pues el gran ganador fue el timonel.

Pero bueno, en la citada comparecencia el exfutbolista puso énfasis en que Miguel Herrera no es un DT que ayude a potenciar las virtudes de sus entrenados, por lo tanto, no ha podido ganar más títulos.

Por favor, como miguel Herrera, un verdadero histórico es y será americanista, y ese es el negro santos. — Don Lupe Martinez (@DonLupeMartine9) March 23, 2020

“El plantel del América es joven, el problema es que no han sabido manejarlo. Cuando tú tienes a alguien que no te ayuda a mejorar tus características, no sirve. Yo siempre he dicho que los entrenadores son los que te ayudan a formarte, más dentro de una cancha, pero el nuestro no tiene mucha idea de ello”.

Aunque los dos son personajes históricos del América, lo cierto es que “Negro” Santos le lleva ventaja al “Piojo” Herrera en cuanto a títulos se refiriere, pues el primero ganó dos campeonatos de Liga MX; dos Campeón de Campeones, tres Concachampions y una Copa Interamericana. Mientras que el segundo apenas lleva dos cetros ligueros, un de Copa MX y dos Campeón de Campeones.