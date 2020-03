Hace unos días, jugadores del máximo circuito, como el “Pollo” Briseño, manifestaron su desacuerdo en torno a esta clase de medidas.

México.- El tema de la reducción de salarios en la Liga MX ante la pandemia ocasionada por el coronavirus sigue dando mucho de qué hablar.

Si hace unos días el “Pollo” Briseño , jugador de Chivas, expresó su desacuerdo con dicha medida, ahora el juvenil del América, Morrison Palma, se dijo a favor de que esto ocurra en aras de ayudar a los mexicanos que podrían verse afectados por el Covid-19.

“Claro que lo haríamos (reducir el sueldo). Sería una gran iniciativa, más que nada por todo lo que está pasando el país y el mundo lo haríamos sin problema”. Morrison Palma a W Radio

Recordemos que medidas de este calibre ya se han impuesto en equipos como Barcelona y Juventus. Y es que el parón ocurrido a causa de la pandemia está mermando de manera considerable las finanzas de los clubes más poderosos.

Sus ahorros le permitirían vivir

Desde hace días trascendió que uno de los aspectos que más les preocupa a los dueños de los equipos es, precisamente, el tema del dinero, pues es claro que existe una merma al no haber ingresos por taquilla y otros similares, como la venta de bebidas y alimentos.

Por ende, no sería extraño que las distintas escuadras de la Liga MX tomen esta clase de iniciativas. Aunque, al respecto, Morrison Palma, quien es una de las joyas más prometedoras de la cantera del América, insistió en que los futbolistas tienen cómo mantenerse, toda vez que, en su caso, pese a ser elemento de la Sub-20 goza de algunos ahorros que le permitirían enfrentar una eventual disminución en sus percepciones.

“Como jugador de la Sub-20 no me afectaría porque no estamos yendo a entrenar al club, no utilizo el transporte y si deciden dar el parón como en otras ligas, te mantienes con el dinero que vas ahorrando”.