El atleta más condecorado en la historia olímpica, señaló que los deportistas deberán trabajar en su salud mental ante tanto cambio de emociones.

Luego del aplazamiento oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio por el coronavirus, el histórico y legendario Michael Phelps se mostró preocupado por el impacto psicológico que esta decisión podría tener en cada uno de los atletas que ya se preparaban para acudir a la justa olímpica.

Phelps, el atleta más condecorado en la historia olímpica con 28 medallas , señaló que los atletas han vivido -y lo seguirán haciendo- un sube y baja de emociones por la incertidumbre de si se iban a realizar los Juegos pese al COVID-19, por lo que es importante que cuidar de su salud mental.

"Ahora, es como, 'Oh ... no estamos compitiendo'. Todas estas emociones comienzan a estallar. Es una locura total. No puedo imaginar lo que están pasando estos atletas en este momento. Realmente creo que el cuidado de la salud mental es muy importante en estos momentos" Michael Phelps

El 'Tiburón de Baltimore', quien sufrió depresión severa después de Londres 2012, recomendó a los atletas enfocarse exclusivamente en lo que ellos pueden controlar y nada más, al tiempo que les ofreció su ayuda en todo momento .

"Simplemente controla lo que puedes controlar. Nos estamos haciendo todas muchas preguntas. Es tan difícil de entender. Nos está costando mucho asimilarlo. . Espero que todos se estén cuidando mental y físicamente en este momento. Siempre estoy disponible y abierto a cualquier hora para cualquier persona que necesite ayuda"

Tokio 2020 debió cancelarse antes

Sobre la decisión del gobierno de Japón en conjunto con el Comité Olímpico Internacional (COI) de aplazar los Juegos Olímpicos para el próximo año, Michael Phelps consideró que dicha decisión se debió haber tomado antes; no obstante, ahora que ya es un hecho, se siente más aliviado, reveló.

"Hemos tenido problemas en el pasado, la calidad del aire en Pekín y el Zika en Río, pero esto parecía mucho más grande. No parecía algo que pudiera ser manejado o controlado. Tras la decisión del COI me sentí aliviado"

Después de varios días de incertidumbre, finalmente fue el 23 de marzo cuando se hizo oficial el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio, los cuales ahora se tienen planeados para realizarse en el verano del próximo año 2021.