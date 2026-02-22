México vs Islandia es uno de los partidos de preparación previo al Mundial 2026. Revisa el horario y dónde ver el amistoso del Tricolor.
- Partido: México vs Islandia
- Fase: Amistoso
- Fecha: Miércoles 25 de febrero del 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Corregidora
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX
México vs Islandia: ¿Cuándo ver el partido amistoso del Tricolor?
El miércoles 25 de febrero 2026 será el encuentro amistoso de México vs Islandia, uno de los encuentros de preparación del Tricolor previo al Mundial 2026.
México vs Islandia: ¿Dónde ver el partido amistoso del Tricolor?
El partido México vs Islandia iniciará a las 20 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX.
¿Cómo llegan México e Islandia al partido amistoso?
México llega con el objetivo de demostrar que está para grandes cosas rumbo al Mundial 2026.
El último partido de México fue contra Bolivia, previo al duelo contra los islandeses, por lo que el cuadro dirigido por Javier Aguirre intentará sacar una victoria.
Islandia quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer contra Ucrania, por lo que ahora tendrá que medirse a la Selección Mexicana, duelo de preparación que será complicado.
¿Cuándo son los próximos amistosos del Tricolor?
Luego del partido ante Islandia, México tendrá más partidos de preparación rumbo al Mundial 2026, mismos en los que buscará imponerse.
Estos son los próximos partidos amistosos del Tricolor:
- México vs Portugal | 28 de marzo de 2026
- México vs Bélgica | 31 de marzo de 2026
- México vs Ghana | 22 de mayo de 2026
- México vs Australia | 30 de mayo de 2026
- México vs Serbia | 4 de junio de 2026