México iniciará una nueva aventura en el Mundial Sub-17 frente a Corea del Sur en el torneo que reúne a las futuras promesas del futbol internacional.

El duelo marcará el debut de México en el Mundial Sub-17 y servirá para medir el nivel del equipo tras su proceso de preparación rumbo al torneo.

El Tri, dirigido por Carlos Cariño, comparte grupo con Costa de Marfil, Suiza y Corea del Sur, por lo que este enfrentamiento será clave para marcar el rumbo del torneo.

#Sub17 | ¡Ya estamos en tierras Mundialistas! 🔥👏



Nuestra Selección ha llegado a Qatar y está lista para el debut. 🙌



¡Vamos, #NuestrosChavos! 🇲🇽 pic.twitter.com/omISwcFvQ2 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 31, 2025

México vs Corea del Sur: A qué hora y en qué canal ver al Tri en su debut en el Mundial Sub-17

México abre su camino en el Mundial Sub-17 con un duelo frente a Corea del Sur, un partido que servirá para medir el nivel del equipo en su primer compromiso del torneo.

El encuentro entre México y Corea del Sur se disputará el martes 4 de noviembre de 2025 a las 07:00 horas (tiempo del centro de México), teniendo como escenario el Aspire Zone - Pitch 1, en Doha, Qatar.

El duelo promete intensidad, considerando que ambas selecciones llegan con plantillas jóvenes pero con proyección a futuro.

El Tri Sub-17 buscará iniciar con una actuación sólida ante un rival asiático que se caracteriza por su velocidad y orden táctico.

Partido: México vs Corea del Sur

Fecha: Martes 4 de noviembre del 2025

Horario: 07:00 horas, tiempo del centro de México

Transmisión: Canal 9, TUDN y VIX

Sede: Aspire Zone - Pitch 1

¿Cómo le ha ido históricamente a México en el Mundial Sub-17?

A lo largo de las décadas, México ha sabido dejar huella en las distintas ediciones del Mundial Sub-17.

La presencia de México en 16 de las 20 ediciones del Mundial Sub-17 demuestra no solo continuidad, sino también un trabajo formativo que lo mantiene entre los protagonistas habituales.

Esa regularidad le ha permitido mantenerse en el grupo de selecciones más exitosas, compartiendo el tercer lugar histórico de títulos junto a Ghana, con dos campeonatos mundiales conquistados.

Más allá de los trofeos, México ha hecho del Mundial Sub-17 un espacio para proyectar nuevas generaciones de futbolistas.