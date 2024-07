Champions League 🏆🏆

La Liga 🏆🏆🏆🏆

Copa del Rey 🏆

Supercopa de España 🏆

UEFA Super Cup 🏆

Club World Cup 🏆🏆

Bundesliga 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

DFB-Pokal 🏆🏆🏆🏆

DFL-Supercup 🏆🏆

FA Cup 🏆



Thiago Alcântara is retiring from football after an incredible career, per @FabrizioRomano pic.twitter.com/GCisiiFEio