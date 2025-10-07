El Tata Martino, exentrenador de la Selección Mexicana, podría recibir una nueva oportunidad para dirigir a uno de los equipos históricos de la Concacaf.

Actualmente, el Tata Martino se encuentra sin equipo, luego de que en noviembre del 2024 dejara su cargo en el Inter Miami de Lionel Messi alegando motivos personales.

“Ha sido un honor trabajar en un Club tan especial, y poder liderar a un equipo tan especial. He disfrutado mi etapa con Inter Miami y atesoraré los recuerdos y las relaciones que forjé aquí.“, fueron las palabras con las que se despidió del equipo de la MLS.

Reportan que el Tata Martino está cerca de un histórico equipo de Concacaf

De acuerdo con René Tovar, el Tata Martino podría volver a dirigir en la Concacaf y sería nada más y nada menos que a Los Angeles Galaxy, uno de los equipos más importantes de la MLS.

Aunque la fuente menciona que no hay nada cerrado todavía, el equipo de la MLS mantiene conversaciones con el Tata Martino, quien ya cuenta con una amplia experiencia dirigiendo.

Sin embargo, el periodista Germán García Grova ha dicho que el acuerdo sería con el LAFC y que el entrenador argentino llegaría al banquillo para la próxima temporada y sustituir a Steve Cherundolo.

El entrenador estadounidense ya ha confirmado que dejará el puesto, por lo que la directiva ve en el Tata una buena opción tras su paso por el Inter Miami de Lionel Messi.

Tata Martino está cerca de un histórico equipo de Concacaf (Captura de pantalla)

¿Cómo le fue al Tata Martino en su última etapa en la MLS?

El último equipo que dirigió el Tata Martino fue al Inter de Miami con el que obtuvo dos títulos durante su etapa a cargo del equipo comandado por Lionel Messi.

El Tata Martino fue presentado como DT del Inter Miami el 1 de julio del 2023 y tras poco más de un año, el argentino decidió dejar el puesto por motivos personales.

Con el equipo de la MLS dirigió 67 partidos, de los cuales ganaron 38 encuentros, perdieron 16 y empataron 13 con un total de 127 puntos ganados.