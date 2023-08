El cantante Maluma se derritió de emoción al encontrarse con Lionel Messi, y sin dudarlo, eligió ponerse la camiseta con el nombre del argentino.

Lionel Messi ha hecho explotar Miami con su llegada al equipo de la ciudad, un lugar al que hasta los más famosos llegan en busca de conocer al astro argentino, el nuevo en la lista fue Maluma.

Es una realidad que Lionel Messi causa furor a su paso, en lugares públicos o privados, para quien tiene la suerte de encontrarlo es un momento especial, la visita de de Maluma no fue la excepción.

Maluma detuvo su gira para encontrarse con Messi

El encuentro en el que Maluma se derritió ante Lionel Messi ocurrió en el DRV PNK Stadium, casa del Inter Miami, el lugar donde el ‘10′ argentino acapara la atención.

Hay que recordar que el cantante cambió en su adolescencia al futbol por la música, pero su pasión por el balompié no se acaba, y lo demostró siendo fan de Lionel Messi.

El cantante Maluma realiza su gira Don Juan World Tour, la que aprovechó para detenerse en Miami e ir en busca de la camiseta de Lionel Messi, con autógrafo incluido.

Obviamente, los videos del encuentro entre Lionel Messi y Maluma se hicieron virales en las redes sociales, cita en la que el ‘10′ le preguntó al cantante si quería la camiseta titular o la alternativa como regalo.

La elección fue sencilla para Maluma, cuando se percató de que la rosa llevaba el nombre de Messi en la espalda.

“¡No, papi, yo me pongo la que dice Messi! Por hoy quiero ser Leo. No puede ser cabrón. Soy demasiado feliz. Esta sonrisa me va a durar para toda la vida”, comentó Maluma emocionado.

Lionel Messi le entregó la camiseta con gusto, pero aprovechó para advertirle en tono de broma que tenía que ir a ver los partidos del Inter Miami.

Maluma pierde la camiseta que le dio Lionel Messi

Después del encuentro entre Lionel Messi y Maluma, el cantante agradeció a través de su cuenta de Instagram haber estado con el futbolista argentino.

“Agradecimientos totales e infinitos a mi parcero Leo Messi. Te amo. Gracias mi bro, de verdad. Eres una inspiración para todos. Gracias Miami. Esta parada estuvo bien cabrona”, remató Maluma.

Más tarde, también en sus redes sociales, Maluma aceptó que perdió la camiseta que le regaló Lionel Messi a manos de su hijo, quien en cuanto la vio se la puso, para no soltarla más.

Lionel Messi y el Inter Miami enfrentan este domingo al FC Dallas en los octavos de final de la Leagues Cup, torneo en el que el equipo del argentino se ha colocado como gran favorito al título.

