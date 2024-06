La Selección Mexicana ha dado pena en sus últimos torneos en los que ha participado y debido a ello, ha empoderado a sus críticos, siendo una leyenda de Estados Unidos el más feroz a la hora de atacar al Tricolor.

La Selección Mexicana se la ha pasado de fracaso en fracaso desde que quedó fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022 en la Fase de Grupos, una debacle que significó la peor en la historia del futbol mexicano.

Después, en la Nations League del 2023, fueron humillados por la Selección de Estados Unidos, hecho que hizo más grande la crisis de la Selección Mexicana, pero lo peor no quedó en esa competición.

En la edición de la Nations League del 2024, Estados Unidos le volvió a pasar por encima a la Selección Mexicana, hecho que empoderó a sus detractores, siendo una leyenda de Estados Unidos el más reacio para humillarlos.

Leyenda de Estados Unidos se burla y humilla a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana ha sido objeto de burlas por parte de sus detractores debido a los malos resultados de los últimos años, pero en esta ocasión una leyenda de los Estados Unidos se ha aprovechado del mal juego que hizo en la Copa América 2024.

La Selección Mexicana hizo su debut en la Copa América 2024 con una ventaja por la mínima ante Jamaica, pero a pesar de eso, no ha logrado convencer a la leyenda de Estados Unidos, quien se burló de ellos:

“Si México tuviera que estar en eliminatoria para el Mundial, me preocupa poquito porque a lo mejor no llegarían al Mundial, porque no es el equipo que nos tiene acostumbrado y que domina Concacaf”, aseguró Marcelo Balboa, leyenda de la Selección de Estados Unidos.

La de la Selección de Estados Unidos afirmó que cuando su nación entró en una crisis similar, decidieron dar un golpe sobre la mesa y darle una refrescada a las Barras y las Estrellas, por ello es que ahora son el Gigante de la Concacaf.

Leyenda de Estados Unidos afirma que la Selección Mexicana está por debajo de la suya

Marcelo Balboa tiene claro que la Selección de Estados Unidos está en un mejor momento que la Selección Mexicana, por lo que los coloca como una de las naciones a temer en la Copa América 2024.

“Si ves el momento por el que están pasando los dos equipos. Estados Unidos está pasando mejor momento. Ya ganó Nations League tres veces”, dijo la leyenda de los Estados Unidos en un tono burlón hacia la Selección Mexicana.

La Selección Mexicana deberá afrontar su segundo compromiso en la Copa América 2024 ante Venezuela, y la Selección de Estados Unidos hará lo propio ante Uruguay en la Jornada 2 de la Fase de Grupos.