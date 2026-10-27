Santos vs León cerraron la Jornada 12 del Apertura 2026 en la Liga Femenil, con resultado a favor de La Fiera en cancha lagunera.

El partido Santos vs León fue el tercero de los programados este lunes 26 de octubre en la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA.

Después del resultado en la Jornada 12, Santos, sin posibilidades de clasificar a la Liguilla, suma 16 puntos en el Grupo A.

León también llegó eliminado a la Jornada 12 femenil, llegó a 19 unidades.

Marcador final: Santos 1-2 León

Santos vs León: así se definió el partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA

Santos vs León llegaron en paridad de condiciones, con el único objetivo de mejorar sus números en lo que resta del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido Santos vs León en la Liga Femenil:

Minuto 7: Gol de Nayeli Diaz (Santos 1-0 León)

Minuto 42: Gol de Sindia Arteaga (Santos 1-1 León)

Minuto 65 Gol de Nayely Bolaños (Santos 1-2 León)

León Femenil fue más contundente que Santos Laguna

¿Cuándo vuelven a jugar Santos y León en la Liga Femenil BBVA

La Liga Femenil BBVA jugará su jornada 13, la penúltima del Apertura 2026, a partir del viernes 30 de octubre.

Con opciones nulas de entrar a la Liguilla de la Liga Femenil BBVA, y sin presión alguna, Santos y León buscarán sumar los tres puntos.

El sábado 31 de octubre, Santos visita a Necaxa, mientras que el lunes 2 de noviembre, León recibe a San Luis en el cierre de la Jornada 13.