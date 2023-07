Alan Pulido prácticamente está prácticamente fuera de la Leagues Cup. El delantero mexicano del Sporting Kansas City, pagará con creces su indisciplina en el primer juego de su equipo y podría no volver en el torneo.

Alan Pulido fue expulsado en el juego contra el Cincinnati FC por darle un cabezazo a un rival. El juego terminó empatado a dos goles pero en penaltis el Cincinnati sacó un punto más, por lo que para avanzar debe de ganar en los 90 minutos al Club Chivas, su siguiente rival.

Y en ese juego no estará Alan Pulido, ya que fue sancionado por la Comisión Disciplinaria del torneo.

Corren a Alan Pulido de la Leagues Cup

Alan Pulido podría haberse despedido de la Leagues Cup al haber sido suspendido por dos juegos por la agresión que cometió en el juego ante el Cincinnati FC.

Si el Sporting Kansas City no logra ganar en el partido ante el Club Chivas del lunes 31, no podrá seguir en el torneo y Alan Pulido no volverá a jugar en el torneo que reúne a equipos de la Liga MX y la MLS.

La Comisión Disciplinaria anunció sobre Alan Pulido: “El jugador Alan Pulido del Club Sporting Kansas City fue sancionado con dos partidos de suspensión por conducta violenta en el partido ante Cincinnati FC, de conformidad con el Artículo 17.31.5″.

Así que sólo un milagro podría hacer que el delantero surgido en el Club Tigres pueda volver a jugar en la Leagues Cup.

Alan Pulido

¿Alan Pulido jugará en la Leagues Cup?

Hay varios rumores acerca de que Alan Pulido podría jugar en la Liga MX en los próximos meses.

Se hablaba que el Club Chivas y Cruz Azul están tratando de contratarlo, aunque ahora con menor ímpetu.

Tanto los tapatíos como los cementeros, están urgidos de un delantero, de un hombre de área, pero Pulido, surgido del Club Tigres, aún tiene contrato con el Sporting Kansas City, con el que se dice está en tratos para renovar, si no logra volver a firmar con el equipo de la MLS, los equipos de la Liga MX tratarán de contratarlo.

