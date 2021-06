México.- El Covid-19 dejó severos daños en el gremio de la lucha libre, incluso el mítico L. A. Park reveló que, cuando padeció la enfermedad, le pidió a dios que se lo “llevara” .

En una entrevista otorgada luego de una lucha, L. A. Park relató que el Covid-19 lo hizo sentir muy mal, sobre todo los primeros días.

“La verdad estuvo muy fuerte (padecer Covid-19), yo pensé que me iba a morir. Ojalá nunca te dé esta mamada. Son cuatro días los que sufres. Pero en esos cuatro días yo le empecé a decir a dios: ‘ya llévame’. No tienes aire, es molesto por muy fuerte que seas, que si le dices a dios, ya me cansé”

Asimismo, L. A. Park admitió que por el momento ni puede luchar al cien por ciento de sus capacidades, toda ves que los pulmones le quedaron dañados por el Covid-19.

“Tengo lastimados los pulmones. Ahorita lo sentí. Pero poco a poco hay que hacer condición, porque no es la L. A. Park que yo conozco. Mis pulmones no podían”

Cabe señalar que durante la entrevista que estaba ofreciendo, el Hijo de Fishman retó a L. A. Park a un mano, no sin antes decirle que es uno de los luchadores que más admira.

Finalmente, L. A. Park agradeció todas las muestras de cariño que le hicieron llegar sus fans, sobre todo las oraciones durante su lucha con el Covid-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

“Sí me di cuenta que mucha gente oró por mí, por eso dios no me llevó. Estuve cuatro días sin contestar, me llegaron 3 mil mensajes. No te dan ganas ni de ver el celular. No te dan ganas de nada. Te estás muriendo, lo que menos quieres es contestar”

L. A. Park