Kun Agüero encendió las redes al declarar que estaría pensando en regresar a jugar, pese a que hace unos meses se tuvo que retirar debido a un problema cardiaco.

En entrevista con TyC Sports, el Kun Agüero confesó que últimamente ha pensado en volver a jugar, o al menos en empezar a prepararse físicamente.

“Ayer no sé por qué se me cruzó por la cabeza, ‘voy a empezar a hacer algunos sprints’, pero nada más para probar. No te estoy diciendo que voy a volver, pero para al menos jugar con mis amigos”, dijo.

Recordó que la indicación del médico fue no hacer algún ejercicio de alto rendimiento en al menos cinco o seis meses desde que fue sometido a una delicada operación en el corazón.

“Me dijeron seis meses, porque toquetearon un montón ahí adentro (su corazón). Estuve como dos horas y media en el quirófano. Lo mejor es que por lo menos 5 o 6 meses no hacer nada”, agregó.

🤯🇦🇷



¿Kun Aguero abrió una posibilidad de su vuelta?



🗨️ "Los médicos me dijeron que tengo que estar 5 o 6 meses sin actividad, pero yo ya tengo ganas de volver a entrenar. Ayer se me cruzó por la cabeza que podía volver a jugar" pic.twitter.com/qpEYcLCe57 — El Portal Deportivo 🇪🇸 (@Ep_deportivoes) March 31, 2022

Kun Agüero: ¿qué le pasó en el corazón?

Fue a finales de octubre, en un partido de LaLiga vs el Alavés, cuando Sergio Kun Agüero dio un tremendo susto al FC Barcelona, a la Selección Argentina y a todo el mundo del futbol.

Antes de culminar el primer tiempo, el Kun se tiró al césped, se tomó el pecho y esperó las asistencias médicas, las cuales lo revisaron; el argentino salió de la cancha por su propio pie.

El Kun Agüero tuvo que ser operado del corazón y fue a partir de entonces cuando comenzaron los rumores de que anunciaría su retiro del futbol profesional.

Finalmente, fue el 15 de diciembre cuando, en conferencia de prensa en el Camp Nou, el carismático delantero argentino anunció de forma oficial su retiro.

“Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al futbol profesional. Es un momento muy duro, pero estoy igual de feliz por la decisión que tomé porque lo primero es mi salud”, dijo.

