Karim López debutó el 29 de octubre de 2026 en la NBA con los Memphis Grizzlies, siendo el primer basquetbolista nacido en México en disputar un partido de temporada regular desde 2016.

Con 19 años, el sonorense Karim López ingresó a la duela en el último cuarto del juego ganado por los Memphis Grizzlies 124-103 sobre los Portland Trail Blazers.

Los Memphis Grizzlies mantienen un inicio de temporada perfecto con un récord invicto de 5 victorias y 0 derrotas.

Karim López ya es parte de la historia de la NBA

Así fue el debut del mexicano Karim López en la NBA

Karim López debutó como jugador de la NBA y disputó 2 minutos y 33 segundos en los que registró 1 rebote y falló su único intento de tiro de campo.

El mexicano fue seleccionado en la primera ronda del Draft 2026, pero no había jugado los primeros cuatro duelos de la campaña debido a una lesión.

Karim López es el séptimo mexicano que juega en la NBA

El Moda Center de Portland fue el escenario del debut de Karim López en la NBA, quien se convirtió en el séptimo jugador de origen mexicano en tener minutos en la historia de la liga.

Estos son los jugadores de origen mexicano que han participado en la NBA: