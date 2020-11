Chávez Jr. se encuentra preparándose para enfrentar al argentino Nicolás Masseroni.

México.- Muchos tacharán de irrespetuoso a Julio César Chávez Jr., pues pese a que su carrera boxística ha quedado a deber, se atrevió a criticar la de su legendario padre, sobre todo lo correspondiente a la parte final.

Y es que aseguró que desea ponerle punto final a su trayectoria con alegrías y no en el “peor momento”, como en consideración lo hiciera su padre Julio César Chávez, quien colgó los guantes a la edad de 38 años.

Aunque es cierto que las últimas peleas del “ Gran Campeón Mexicano ” fueron muy por debajo del nivel que llegó a mostrar cuando estaba en la cúspide de su carrera, también es una realidad que Julio César Chávez Jr. ha protagonizado más penas que glorias en los últimos años.

“Sigo boxeando porque me falta algo por darle al boxeo y porque quiero terminar la carrera ganando y con la frente en alto, no como mi papá, ya con mucha edad y en su peor momento, quiero terminar la carrera de una buena manera, que la gente vea que me retiré bien del box y que no me queda nada por hacer” Julio César Chávez Jr.

En estos momentos, Chávez Jr. se encuentra preparándose para medirse ante el argentino Nicolás Masseroni , pelea que se llevará a cabo el próximo 27 de noviembre, en Culiacán, Sinaloa.

Para el “ Hijo de la Leyenda ”, el combate contra Nicolás Masseroni puede ser el más importante en su trayectoria, toda vez que marcará la pauta para saber si cuenta con las condiciones necesarias para enfrentar a los mejores del mundo, tal como dijo en entrevista con Marca Claro.