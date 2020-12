El siempre polémico José Ramón Fernández aseguró que Santiago Solari es “un tipo que ve muy bien el fútbol”.

México.- El antiamericanista número uno del país, es decir, José Ramón Fernández, se pronunció respecto a la llegada de Santiago Solari a la dirección técnica del América.

Aunque José Ramón Fernández reconoció que le fue muy mal a Santiago Solari en el Real Madrid, no dudó en describirlo como “un tipo que ve muy bien el fútbol” y que “jugó junto a fenómenos”. Incluso afirmó que su fracaso en el cuadro merengue sólo se trató de un mal momento.

Es cierto que Santiago Solari no pudo terminar con éxito su aventura en el Real Madrid más allá de ganar un Mundial de Clubes , pero en su defensa hay que decir que tomó al equipo en un momento muy adverso, pues le entró al quite ya iniciada la temporada y no eligió los refuerzos. Aunado a esto, era la primera campaña que la escuadra capitalina disputaba sin Cristiano Ronaldo .

Efectivamente @PacoGabriel_5 el gol de Zidane al Leverkusen viene de un pase de Solari a Roberto Carlos y de este a Zinedine.

Solari es un tipo que ve muy bien el fútbol, jugó junto a fenómenos. Tuvo un mal momento cuando dirigió al Madrid.

El @ClubAmerica cambiará su estilo. — José Ramón Fernández (@joserra_espn) — José Ramón Fernández (@joserra_espn) December 29, 2020

José Ramón Fernández recuerda pase de Santiago Solari

Vaya que Santiago Solari jugó junto a grandes “fenómenos”, toda vez que, por ejemplo, compartió vestuario en el Real Madrid con Zinedine Zidane , Ronaldo Nazário, Luis Figo, entre otros.

De hecho, y como recordó José Ramón Fernández, Solari tuvo una destacada participación en el denominado Mejor Gol en la historia de la Champions League, mismo que clavó Zidane ante el Bayer Leverkusen en la Final de la temporada 2002.

Santiago Solari es el nuevo DT del América. Jugó en el Real Madrid y en el Atlante

En 2000 Zidane metió uno de sus mejores goles en la final de Champions. El pase fue de Roberto Carlos a Solari y de Solari a Zidane. Luego dirigió al Castilla y al Real Madrid, donde le fue muy mal pic.twitter.com/KLbEcQlSoa — José Ramón Fernández (@joserra_espn) — José Ramón Fernández (@joserra_espn) December 29, 2020

Para quien no la ubique, dicha anotación representó la victoria del Real Madrid en el Hampden Park de Glasgow, Escocia. La jugada precisamente comenzó en los pies del hoy director técnico del América, ya que éste envió un pase a profundidad para Roberto Carlos, quien le dio el balón a Zinedine Zidane, que con espectacular volea mandó guardar el balón.

Pese a toda la polémica suscitada por el nombramiento de Santiago Solari, es seguro que, como advirtió José Ramón Fernández, el estilo de juego del América cambie bajo la tutela del argentino, quien deberá demostrar que está listo para triunfar en los grandes escenarios.