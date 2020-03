El mexicano publicó una oferta de trabajo en su cuenta de Instagram, pues busca un asistente personal que le ayude a organizar su ajetreada agenda

No cabe duda de que ser una estrella en Los Ángeles no es para nada fácil y muestra de ello es que Javier 'Chicharito' Hernández ha comenzado a buscar un asistente personal para que le ayude a organizar su ajetreada agenda ahora que no solo se dedica a jugar futbol.

A través de su cuenta de Instagram, el delantero mexicano publicó una oferta de trabajo para encontrar a su nuevo "asistente personal" que le ayude ahora que vive en Los Ángeles, California.

"Ahora vivo en Los Ángeles, California, y necesito a alguien de tiempo completo que me ayude a organizarme mejor" 'Chicharito' Hernández

Chicharito busca asistente

Entre los requisitos para ser la mano derecha de Javier Hernández se encuentran: habilidades para administrar proyectos, resolver problemas al momento, mantener la calma , además de tener experiencia mínimo de 5 años como asistente personal y dominar el idioma inglés.

'CH14' señaló que no es necesario que le guste el futbol (de preferencia mejor) y que de preferencia busca a alguien que resida en Los Ángeles (para tener contacto de forma personal), aunque señaló que si vive en Ciudad de México o Guadalajara no hay problema.

Entre las actividades a realizar como asistente de 'Chicharito' se encuentran llevar la agenda personal (principalmente de eventos), tareas administrativas (pagos impuestos, facturas, etc.), mandados personales, entre otras cosas.

El peor arranque de 'Chichaarito'

Mientras 'Chicharito' se encuentra buscando un nuevo asistente, la afición del Galaxy le comienza a perder la paciencia. Y es que el delantero mexicano no ha logrado marcar gol en los dos primeros partidos del equipo en la nueva temporada de la Major League Soccer (MLS).

Con 180 minutos disputados sin anotar gol , el delantero mexicano firmó el peor arranque de su carrera , el cual tenía con el West Ham (134 minutos).

La situación comienza a meterle presión al CH14, sobre todo porque parece que ha estado más preocupado por asistir a partidos de la NBA y NHL, así como en aparecer en shows de TV, antes de enfocarse en marcar goles que le den victorias al equipo que le paga una auténtica millonada.