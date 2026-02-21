Isaac del Toro terminó la etapa 6 del UAE Tour, siendo el ganador y sacándole 20 segundos al italiano, Tiberi

Esto significa que ya se puede decir campeón, pero, ¿por qué? Si todavía falta un día más. Pues en los tour, la última etapa ya no cuenta para el liderato, solo son puntos para los sprinters, y celebración. Además, hay una regla no escrita, la cual dice que no se debe atacar al líder

Este es el primer World Tour que gana el mexicano en su carrera y se pone en lo más alto del ciclismo, pues dejó a nombres como Evenepoel o Jonathan Milan.

Felicidades Isaac del Toro, virtual campeón del UAE Tour 2026, destrozó sin piedad al Italiano Antonio Tiberi #EmiratosArabesUnidos pic.twitter.com/SmAnif0TzV — Luis José Vázquez (@chetos722) February 21, 2026

Nota en desarrollo, en breve más información.