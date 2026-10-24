Gianni Infantino asegura que cuenta con el respaldo de la “inmensa, inmensa mayoría” del mundo del fútbol, pese a su fallido plan para comercializar participaciones del Mundial.

Infantino, quien se mantiene en campaña para buscar su reelección como presidente de la FIFA, enfrenta desde hace meses los intentos de obligarlo a renunciar tras el mencionado plan.

El dirigente enfureció a dirigentes del fútbol en Europa (UEFA), Norteamérica (Concacaf) y Asia (afc) por la propuesta de vender las ganancias de la Copa del Mundo a través de una filial comercial, pero según su visión, poco a poco a restado fuerza a su oposición.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino busca seguir al frente del futbol mundial. (Beata Zawrzel / AP Photo/Beata Zawrzel)

Infantino confía en seguir como presidente de la FIFA

Rumbo a las elecciones de marzo de 2027 para elegir al nuevo presidente de la FIFA, Gianni Infantino aún no tiene rival oficial, y el plazo para que aparezca una candidatura termina el 18 de noviembre.

Mientras tanto, Infantino no pierde el tiempo y busca cualquier oportunidad para convencer al mundo de futbol que debe seguir al frente de la FIFA.

En entrevista difundida por la BBC durante el Mundial Sub-15 en Azerbaiyán, Infantino descartó las dudas sobre su capacidad para continuar como presidente de la FIFA.

Bueno, ya sabe, fui elegido por 211 asociaciones miembro de todo el mundo. Creo que lo importante es que en una organización como la FIFA puede haber distintas opiniones, distintos puntos de vista." Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Infantino recupera el terreno perdido para continuar como presidente de la FIFA

Gianni Infantino valoró que se respete el proceso democrático en la elección del presidente de la FIFA, y pidió que también se respeten la opinión de la inmensa, inmensa mayoría.

La confianza de Infantino se da después de que se disculpara la semana pasada ante el consejo rector de la FIFA por “errores” en su plan de inversión secreto para la Copa del Mundo.

Este viernes, la Confederación Asiática de Fútbol respaldó a Infantino para otro mandato como presidente de la FIFA, en un aparente giro respecto de su postura de hace dos meses.