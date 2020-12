Para Héctor Miguel Zelada, Guillermo Ochoa pudo haber hecho algo más en los goles recibidos ante Chivas.

México.- Héctor Miguel Zelada es una voz más que autorizada para hablar del América, toda vez que para muchos ha sido el mejor portero en la historia del club.

Es por ello que no se guardó nada a la hora hablar de la eliminación del América a manos de Chivas y de la actuación de Guillermo Ochoa, portero titular del equipo, a quien criticó debido a que, en su consideración, pudo haber “hecho algo más” en los tres goles que recibió del “Chicote” Calderón.

“Ochoa no fue el culpable de los goles, no. Pero Ochoa pudo haber hecho más, sí. En ninguno de los tres goles caminó el arco. Para ser el mejor portero, tienes que saber salir, jugar con los pies, contrarrestar los tiros a larga distancia, no solo ser el mejor atajador” Héctor Miguel Zelada

No conforme con ello, Héctor Miguel Zelada afirmó que Guillermo Ochoa es el mejor en su zona de confort, es decir, bajo los tres postes. En ese sentido, explicó que al actual arquero de las Águilas le falta contar con algunas otras cualidades como el salir y jugar con los pies.

“El mejor de México tiene que ser completo y Guillermo Ochoa es un gran atajador, el mejor de todos en su zona de confort, pero no pudo contrarrestar tres goles iguales. Tiene gran capacidad, pero le faltan cosas. Esto no es de ahora, con el Atlas le hicieron dos tres goles así. Yo no le tengo envidia a nadie, lo que hizo Zelada ahí está, ahí está la historia” Héctor Miguel Zelada

Durante la entrevista que sostuvo con ESPN, la vieja gloria del América fue subiendo de tono sus críticas, pues antes de despedirse afirmó que Guillermo Ochoa nunca jugó en un club importante de Europa debido a que, precisamente, carece de aptitudes como el cortar balones por aire.