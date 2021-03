Giovani Dos Santos aprovechó sus redes sociales para desmentir lo dicho por Miguel Herrera.

Giovani Dos Santos no se quedó de brazos cruzados ante las críticas de Miguel Herrera, quien desató la polémica al asegurar que el futbolista mexicano todo el tiempo se la pasa lesionado.

Entre otras cosas, el 'Piojo' Herrera aseguró que el mayor de los Dos Santos le pidió el cambio en el partido de la Selección Mexicana ante su similar de Holanda en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014.

"Me dijo que tenía muy calientes los pies y que no aguantaba las ampollas. Vi a varios echarse agua en los zapatos y ahí le pregunté '¿qué tienes?', 'se me están quemando los pies'. Le pregunté por cuánto tiempo más iba a aguantar y me dijo 'te aviso, porque traigo unas ampollas...'. A los cinco minutos me pidió su cambio" Miguel Herrera

Giovani y Miguel Herrera Mexsport

¿Qué le respondió Giovani Dos Santos a Miguel Herrera?

Giovani Dos Santos no tardó en reaccionar a las declaraciones de Miguel Herrera, a quien desmintió el hecho de que haya pedido su cambio en el decisivo partido del Tri en el Mundial del 2014.

El actual jugador del Club América aseguró que no sufrió ninguna molestia física que le orillara a pedir su salida del campo de juego; todo lo contrario, pues se trataba de un partido que quería terminar sí o sí.

"Cuando veo que voy a salir me sentía en el mejor momento del partido y no sufría alguna molestia física. Obviamente estaba molesto, sin duda este tipo de partidos es el que quisiera jugar. Si alguien duda de lo que digo, vea el video de aquel duelo y muéstreme dónde se me vea un gesto de dolor o que me dirijo a la banca para pedir el cambio. Las imágenes hablan por sí solas” Giovani Dos Santos

Dos Santos: "Hubiera jugado los 90 minutos aún con ampollas"

Miguel Herrera señaló que la razón por la que, según su versión, Giovani Dos Santos pidió el cambio, es que tenia los pies muy calientes por el calor, tanto, que tenía ampollas; no obstante, el jugador mexicano señaló que no fue así.

Giovani también desmintió esta parte y aseguró que aunque hubiera sido así, hubiera dado todo de su parte para jugar los 90 minutos del encuentro ante el conjunto neerlandés.