Gala Montes “quiere ver el mundo arder” y le propone a Poncho de Nigris una pelea entre mamás para Ring Royale.

Ring Royale ya prepara su segunda edición para 2027 y Gala Montes quiere que su mamá, Crista Montes y la mamá de Poncho de Nigris sean la “pelea estelar”.

Gala Montes le propone a Poncho de Nigris una pelea de mamás

Durante un en vivo, Gala Montes sacó su lado creativo y le hizo una propuesta a Poncho de Nigris, que sus mamás se suban al ring.

Gala Montes quiere que su mamá y la de Poncho de Nigris tenga una pelea en Ring Royale e incluso promete estar en primera fila.

“Poncho, ahí está el ‘bisne’. Mi mamá pega duro, pero mi mamá le va ganar a tu mamá, yo le voy a mi jefa. Tiene la mano pesada. Pon a doña alegría y mi mamá por favor” Gala Montes

La actriz propone que Crista Montes y Leticia Guajardo tengan un enfrentamiento, pues asegura que sería un negocio vender una pelea de este tipo.

Gala Montes y su mamá Crista Montes (@sargentomatute / )

“Por favor te lo imploro. Te juro que si haces eso yo estaré en primera fila, no te abro un centavo Poncho” Gala Montes

Gala Montes dice que si esa pelea se concreta, ella cantaría gratis en Ring Royale e incluso pidió a sus seguidores que le enviaran su propuesta a Poncho de Nigris: “Díganle, por favor”.

La propuesta de Gala Montes causó polémica, ya que la actriz no lleva una buena relación con su mamá y daba la impresión de que quiere que la golpeen.

Mamá de Poncho de Nigris no va a pelear con nadie en Ring Royale

La propuesta de Gala Montes sobre una pelea entre sus mamá y la de Poncho de Nigris no es una idea innovadora, ya que se planteó en la edición pasada de Ring Royale.

Fans de “Doña Alegría”, como se conoce a la mamá de Poncho de Nigris, pedían que se subiera al ring al igual que Gabriela Mistral.

Leticia Guajardo expresó en entrevista con De Primera Mano, que ella no lo haría, ya que tenía más de 70 años y la mamá de Gala Montes rondaba los 50 años.

La mamá de Poncho de Nigris volvió a ser cuestionada sobre la posibilidad de esta pelea y reiteró al medio Posta Entretenimiento que la diferencia de edad con Crista Montes es demasiada.

“Ella no se imagina (Gala Montes) que su mamá tiene 55 y yo tengo 74. Claro que dice que la mamá me va a golpear, pues obviamente, es otra edad (…) Carlo que no, me desbarata, con nadie” Leticia Guajardo

Leticia Guajardo no va a pelear con nadie y le sugirió a Gala Montes que ella se suba a Ring Royale: “Pon a tu mamá a pelear, pero con otra”.