Isaac del Toro sigue en plan grandes y a pesar de que el pasado fin de semana obtuvo una importante victoria en el Giro de Emilia 2025, el mexicano ya se prepara para su siguiente carrera, la de Tres Valles Varesinos 2025.

Se dio a conocer el listado oficial de los ciclistas inscritos en Tres Valles Varesinos 2025, en la cual Isaac del Toro y el esloveno Tadej Pogacar aparecen como las cartas fuertes del UAE Team Emirates.

Esta carrera es un clásico dentro del calendario ciclista, tiene un recorrido total de 198 kilómetros misma que pasa por las localidades de Busto Arsizio y Varese y tiene varias subidas.

Fecha y hora para ver al mexicano Isaac del Toro en Tres Valles Varesinos 2025

El pasado sábado 4 de octubre, Isaac del Toro hizo historia al convertirse en el primer ciclista mexicano en ganar el Giro de Emilia y sin tener muchos días de descanso el ensenadense volverá a correr ahora en Tres Valles Varesinos 2025.

Isaac del Toro vuelve a la competencia esta misma semana, el martes 7 de octubre aproximadamente a las 7:25am, tiempo del centro de México.

Evento: Tres Valles Varesinos

Fecha: Martes 7 de octubre de 2025

Horario: 7:25am , tiempo del centro de México

Sede: Varese, Italia

Transmisión: Claro Sports

El joven ciclista mexicano busca su triunfo 15 de la temporada, recientemente logró su victoria 14 tras ganar el Giro de Emilia 2025, competencia que tuvo un recorrido de 199.2 kilómetros pero un día después no tuvo la mejor actuación en el Copa Agostoni 2025.

Importante revista coloca a Isaac del Toro como una de las grandes revelaciones del ciclismo

Cada año la revista Life and Style reconoce a las figuras públicas que despiertan admiración por sus logros y trayectoria y en su más reciente publicación eligieron al ciclista mexicano a Isaac del Toro.

Isaac del Toro ha sido la gran revelación del deporte mexicano en este año y sin duda proyecta una larga y exitosa carrera en el ciclismo mundial por lo que fue elegido en los Game Chargers 2025 de la revista antes mencionada.

De acuerdo con el artículo de dicha entrevista, el joven ciclista “primer mexicano en 30 años en emocionar e inspirar al aficionado al ciclismo” por lo que apunta a ser una de las próximas estrellas mundiales.