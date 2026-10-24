FC Barcelona vs Real Madrid juegan en la Jornada 10 de LaLiga: domingo 25 de octubre, 14:00 horas, transmisión por SKY Sports.

El partido FC Barcelona vs Real Madrid es uno de los cuatro partidos programados el domingo 25 de octubre como parte de la Jornada 10 de LaLiga.

Partido: FC Barcelona vs Real Madrid

Fase: Jornada 10

Torneo: LaLiga

Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026

Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Spotify Camp Nou

Transmisión: SKY Sports

FC Barcelona vs Real Madrid: Día para ver el partido de LaLiga

El domingo 25 de octubre de 2026 continúa la Jornada 10 de LaLiga con el partido FC Barcelona vs Real Madrid.

FC Barcelona vs Real Madrid: Hora para ver el partido de LaLiga

A las 14:00 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan FC Barcelona vs Real Madrid.

FC Barcelona vs Real Madrid: Canal para ver el partido de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Real Madrid en la Jornada 10 de LaLiga.