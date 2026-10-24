FC Barcelona vs Real Madrid juegan en la Jornada 10 de LaLiga: domingo 25 de octubre, 14:00 horas, transmisión por SKY Sports.
El partido FC Barcelona vs Real Madrid es uno de los cuatro partidos programados el domingo 25 de octubre como parte de la Jornada 10 de LaLiga.
- Partido: FC Barcelona vs Real Madrid
- Fase: Jornada 10
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
- Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Spotify Camp Nou
- Transmisión: SKY Sports
FC Barcelona vs Real Madrid: Día para ver el partido de LaLiga
El domingo 25 de octubre de 2026 continúa la Jornada 10 de LaLiga con el partido FC Barcelona vs Real Madrid.
FC Barcelona vs Real Madrid: Hora para ver el partido de LaLiga
A las 14:00 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan FC Barcelona vs Real Madrid.
FC Barcelona vs Real Madrid: Canal para ver el partido de LaLiga
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Real Madrid en la Jornada 10 de LaLiga.
- Partido: FC Barcelona vs Real Madrid
- Fase: Jornada 10
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
- Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Spotify Camp Nou
- Transmisión: SKY Sports