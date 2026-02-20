El exárbitro Fernando Guerrero afirmó que apagar las cámaras del VAR en Liga MX es ilegal.

Hace unos días se hizo público que en el área del VAR de la Liga MX, que ahora coordina el exárbitro Jorge Antonio Pérez Durán, se han implementado varios cambios.

El cambio más importante habría sido apagar las cámaras del VAR cuando se realicen la revisión de jugadas, lo cual considera ilegal el exárbitro Fernando Guerrero.

Exárbitro Fernando Guerrero afirma que apagar el VAR en Liga MX es ilegal (Captura de pantalla)

¿Por qué buscan apagar el VAR en Liga MX?

El periodista David Medrano, compartió que la intención de apagar el VAR en la revisión durante partidos de la Liga MX es quitar presión a los silbantes encargados.

Al respecto, Fernando Guerrero, exárbitro y ahora comentarista del televisión, señaló que por protocolo FIFA las cámaras dentro de la cabina del VAR deben estar encendidas y grabando durante todo el juego.

“La gente de comisión quieren que se apaguen ‘durante la revisión’ para quitarles presión a los silbantes. Eso es ilegal y nada transparente”, Fernando Guerrero, exárbitro

¿Quién es el exárbitro Fernando Guerrero?

Fernando Guerrero es un exárbitro mexicano que se retiró en el 2025 después de casi 20 años de ser silbante profesional.

Tras su retiro del arbitraje, Fernando Guerrero se convirtió en analista de televisión en la cadena TUDN, faceta en la que se ha vuelto un crítico constante del desempeño de los árbitros en la Liga MX.

Fernando Guerrero, árbitro de la Liga MX. (Isaac Ortiz / Mexsport)

¿Por qué se retiró Fernando Guerrero del arbitraje?

Fernando Guerrero dejó el arbitraje por una cuestión de dignidad, como lo ha declarado en varias ocasiones.

“Cuando estás en un lugar donde ya no eres requerido, cuando no te dan partidos ni explicaciones. No me dieron partidos y me quitaron los gafetes”, dijo Guerrero en su momento.