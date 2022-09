Club Santos Laguna no quiere que una de sus jóvenes promesas, Omar Campos quien ya recibió una oferta pero es poco probable que la tome.

Y es que, de acuerdo con los últimos reportes, Club Santos Laguna rechazó una oferta de poco más de 50 millones de pesos por Omar Campos.

Fue un equipo; se trata del Galatasaray quien realizó la oferta. Sin embargo, el equipo de la Liga MX rechazó la oferta, pues esperan mínimo lo doble por el jugador, es decir 100 millones de pesos.

“Santos Laguna rechazó una oferta del Galatasaray por Omar Campos. Los turcos ofrecieron 2.5 millones de euros más 500 mil por objetivos pero la directiva lagunera quiere 5 millones, además de que no consideró Turquía como un destino correcto para el lateral”, escribió el periodista Martín del Palacio.

ACTUALIZACIÓN: Santos Laguna rechazó una oferta del Galatasaray por Omar Campos. Los turcos ofrecieron 2.5 millones de euros más 500 mil por objetivos pero la directiva lagunera quiere 5 millones, además de que no consideró Turquía como un destino correcto para el lateral. pic.twitter.com/njtf0IAQbG — Martín del Palacio Langer (@martindelp) September 7, 2022

¿Quién es Omar Campos?

Omar campos es un futbolista de 20 años de edad que juega de lateral izquierdo en el Club Santos Laguna.

Debutó en el máximo circuito en 2021, precisamente en la victoria de Club Santos 2-0 contra Club Tigres.

Asimismo, recibió su primer llamado a la Selección Mexicana para medirse frente a Chile e hizo un buen papel por lo que podría tener más ofertas del Viejo continente próximamente.

Omar Campos trabajaba como repartidos de comida

Sin duda alguna, el joven jugador, Omar Campos es un ejemplo de superación pues hace poco trabajó repartiendo comida en la plataforma Uber Eats; ahora su vida ha dado un giro radical.

Y es que, durante la pandemia su padre se lo llevaba a trabajar con el fin de que tuviera presente el valor de las cosas.

“Yo lo ponía trabajar conmigo de repartidor de comida para que viera que la vida no es fácil y se iba conmigo al Uber a repartir comida. .. Ya ahorita ya no me ayuda porque no vaya a pasar algo, pero cuando estaba la pandemia fuerte, me iba a trabajar y se iba conmigo, para que viera el esfuerzo que hace uno”, dijo su padre para Mediotiempo.

