Jonathan Orozco, leyenda de Rayados, fue detenido la noche del martes 29 de octubre y encarcelado en Torreón, Coahuila, por problema legal tras accidente vial.
Se sabe que Jonathan Orozco, quien recientemente ha sido comentarista de televisión, tras ser portero de Rayados en el futbol mexicano, fue detenido por problema legal tras accidente vial.
¿De qué se le acusa a Jonathan Orozco, leyenda de Rayados que fue detenida?
El exportero, Jonathan Orozco, leyenda de Rayados, fue detenido por problema legal tras accidente vial.
Deportes
Rayados vs Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Regio en la Jornada 16 de la Liga MX?
Deportes
Liga MX rompe el silencio sobre aficionado muerto tras el Cruz Azul vs Rayados
Deportes
Muere aficionado tras ser sometido por elementos de seguridad al término del Cruz Azul vs Rayados
Deportes
“Orgullo de Acero”: el documental de Rayados para rendir homenaje a su casa
Deportes
“Ojalá sigamos aquí”; la indirecta de Sergio Ramos a la directiva de Rayados
Trascendió que, Jonathan Orozco es acusado por el delito de lesiones y daños provocados al conducir.
Información en desarrollo....