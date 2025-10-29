Jonathan Orozco, leyenda de Rayados, fue detenido la noche del martes 29 de octubre y encarcelado en Torreón, Coahuila, por problema legal tras accidente vial.

Trascendió que, Jonathan Orozco es acusado por el delito de lesiones y daños provocados al conducir.

Información en desarrollo....