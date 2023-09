Deportivo Toluca recibirá a Club Pachuca como parte de la Jornada 7 del Apertura 2023, sin duda alguna será un partido lleno de emociones y acción.

Deportivo Toluca viene de ganarle a los Rayados de Monterrey y se ubican en el octavo puesto de la tabla de cocientes.

Mientras que, Club Pachuca se ubica en el lugar 15 de la tabla de cocientes; no ha tenido el mejor torneo pues llega después de caer 2-0 contra el Atlético de San Luis.

Cabe recordar, que Club Pachuca ya no tiene al plantel con el que fueron campeones en el Apertura 2022, Guillermo Almada habló al respecto y aseguró que el equipo decidió dejar ir a los jugdores, pues querían que encontraran mejores oportunidades.

“Sabíamos que podía haber algunas salidas, me cuesta mucho decirles que no a los jugadores cuando hay una mejor oferta, mejora para ellos o su familia, prácticamente que hayamos retenido a algún jugador, ninguno. A todos se les dió la oportunidad de mejorar, no quisimos openernos”, dijo.

Deportivo Toluca vs. Club Pachuca ¿Dónde y a qué hora ver el partido?

Deportivo Toluca recibirá a Club Pachuca en el Estadio Nemesio Díez, este domingo 3 de septiembre a las 12:00 horas tiempo del centro de México.

Partido: Deportivo Toluca vs. Club Pachuca

Sede: Estadio Nemesio Díez

Horario: 12:00 horas tiempo del centro de México

Transmisión: Canal 2, TUDN, Vix Premium

Club Pachuca con la ausencia de Luis Chávez

Luis Chávez, quien era uno de los jugadores clave de Club Pachuca, abandonó al equipo para probar suerte en el extranjero.

El mismo jugador pagó su cláusula para poder ir al Dinamo de Moscú, incluso ya sumó sus primeros minutos en el equipo.

Sin embargo, Guillermo Almada confesó que sin duda alguna, el hueco que deja Luis Chávez es difícil de reemplazar y por eso es probable que busquen otro refuerzo..

“Chávez es un jugador determinante para cualquier equipo del mundo, por más que Montiel tiene 17 años y juega como jugador de experiencia. Seguramente vamos a buscar un nuevo refuerzo, no es fácil ni sencillo”, apuntó Almada.

