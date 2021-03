Cuauhtémoc Blanco dio las razones por las que considera el Chicharito no ha tenido éxito con el Galaxy en la MLS.

Cuauhtémoc Blanco salió en defensa de Javier 'Chicharito' Hernández, con quien compartiera vestidor en la Selección Mexicana, y quien ha sido duramente criticado por su pésima primera temporada como buque insignia del Galaxy de Los Ángeles en la Major League Soccer (MLS).

En entrevista con TUDN, Cuauhtémoc Blanco recordó que cuando Chicharito fichó con el Galaxy dijo que no le iría bien, no por la calidad del futbolista, sino por los compañeros que no serían los mismos que tuvo en el Manchester United o Real Madrid.

“Es un gran ser humano, me llevo muy bien, pero en una entrevista lo dije ‘ahora que se vaya al Galaxy, él no va a triunfar’ porque no tiene los mismos jugadores que tenía en el Real Madrid, Manchester United, Bayer Leverkusen y West Ham" Cuauhtémoc Blanco

Chicharito Hernández Victor Posadas/Mexsport

Cuauhtémoc cree que Chicharito seguirá sin anotar

El ídolo del América y de la Selección Mexicana no cree que esta temporada vaya a ser muy diferente para Chicharito, pues seguirá sin tener compañeros de calidad que le surtan de balones y, por tanto, seguirá sin anotar.

"No tiene los jugadores y depende mucho porque es un centro delantero, él no te va a encarar y la va a meter, es un centro delantero nato y no tiene quien lo surta de balones y por eso le está yendo como le está yendo” Cuauhtémoc Blanco

Y es que Chicharito sólo anotó dos goles en 12 encuentros que disputó con el Galaxy, equipo que tuvo una de las peores temporadas en los últimos años, quedando fuera de los playoffs y quedándose sin técnico.

¿Cuauhtémoc Blanco y Chicharito jugaron juntos?

Pocos lo recuerdan pero Cuauhtémoc Blanco y Javier Chicharito Hernández jugaron juntos. Lo hicieron en la Selección Mexicana durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

Eran los últimos grandes años del 'Cuauh' y los primeros de CH14. Ambos coincidieron e incluso anotaron gol en el mismo partido, en la victoria 2-0 ante Francia.