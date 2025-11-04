Mateo Chávez y el AZ Alkmaar visitan al Crystal Palace en la Jornada 3 de la Conference League; te decimos día, hora y canal para ver el partido.

El AZ Alkmaar de Mateo Chávez busca su segunda victoria en la Conference League, pero el objetivo no es sencillo de cumplir en la cancha del Crystal Palace.

Fecha para ver al mexicano Mateo Chávez en la Conference League con AZ Alkmaar

Mateo Chávez y AZ Alkmaar visitan al Crystal Palace en la Jornada 3 de la Conference League, el jueves 6 de noviembre de 2025.

Horario para ver a Mateo Chávez en la Jornada 3 de la Conference League

A las 14 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Crystal Palace vs AZ Alkmaar, en la Jornada 3 de la Conference League, con el mexicano Mateo Chávez listo para alinear.

¿Dónde ver al mexicano Mateo Chávez en la Jornada 3 de la Conference League?

El partido de la Jornada 3 de la Conference League, Crystal Palace vs AZ Alkmaar no tiene aún transmisión confirmada.

Partido: Crystal Palace vs AZ Alkmaar

Fase: Jornada 3 de la Conference

Fecha: Jueves 6 de noviembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Selhurst Park Stadium

Transmisión: Por confimar

¿Cómo llegan AZ Alkmaar y Crystal Palace a la Jornada 3 de la Conference League?

Con dos partidos jugados en la Conference League, el AZ Alkmaar de Mateo Chávez ocupa el lugar 21 de la competencia con 3 puntos.

El AZ Alkmaar necesita sumar puntos en la cancha del Crystal Palace, para no rezagarse en la pelea por la calificación a octavos de final de la Conference League.

El Crystal Palace, rival del AZ Alkmaar en la Jornada 3 de la Conference League, es dueño del lugar 16 con tres puntos.

¿Cómo le ha ido a Mateo Chávez en su primera temporada en la Eredivisie?

Mateo Chávez ha jugado 10 partidos con el AZ Alkmaar en la actual temporada incluyendo todos los torneo; en la Conference League suma 64 minutos.

En total, Mateo Chávez acumula 402 minutos con el AZ Alkmaar, con una asistencia y dos tarjetas amarillas.