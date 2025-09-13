Isaac del Toro volverá a su bicicleta en busca del triunfo en el Trofeo Matteotti 2025; te decimos la hora y cómo seguir al ciclista mexicano.

El Trofeo Matteotti 2025 se corre el domingo 14 de septiembre, e Isaac del Toro saldrá con la mente puesta en ganar su competencia número 13 de la temporada.

Hora para seguir a Isaac del Toro en el Trofeo Matteoti 2025

El Trofeo Matteotti 2025, con Isaac del Toro como protagonista, inicia el domingo 14 de septiembre a las 3:45 de la mañana, tiempo del centro de México.

¿Cómo seguir a Isaac del Toro en el Trofeo Matteotti 2025?

La transmisión del Trofeo Matteoti 2025 no está confirmada para México, competencia en la que el ciclista Isaac del Toro confía en repetir una buena actuación sobre su bicicleta.

Evento: Trofeo Matteoti 2025

Fase: Única etapa

Recorrido: Pescara (195 km)

Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025

Horario: 3:45 de la mañana, tiempo del centro de México

Transmisión: Sin confirmar

¿Cómo llega Isaac del Toro al Trofeo Matteotti 2025?

Isaac del Toro no logró ganar el Memorial Marco Pantani 2025, el sábado 13 de septiembre, por lo que llegará motivado para triunfar en el Trofeo Matteotti 2025, que se correrá en Italia.

El ciclista mexicano cruzó la meta en la posicion 31 del Memorial Marco Pantini 2025, quedando lejos del podio de ganadores.

Así es el recorrido del Trofeo Matteotti 2025

El Trofeo Matteotti 2025, que tendrá lugar el domingo 14 de septiembre es otra de las grandes clásicas italianas, e Isaac del Toro va por la victoria.

Con un trazado de 195 kilómetros en los alrededores de Pescara, el recorrido del Trofeo Matteotti consta de 13 vueltas a un circuito de 15 kilómetros.

Isaac del Toro se alista para el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta

Después de completar el Trofeo Matteotti 2025, Isaac del Toro se preparará para el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta, que se celebrará en Kigali, Ruanda, del 21 al 28 de septiembre.

Isaac del Toro representará a México en esta importante competencia, en la que enfrentará a rivales como su compañero de equipo, Tadej Pogacar.