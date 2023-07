El inicio de torneo para el Cruz Azul ha sido un desastre, ya que ninguna de las líneas que conforman el equipo, jugadores, cuerpo técnico y directiva, han cumplido con lo que se supone debe de ofrecer uno de los equipos considerados grandes.

Cruz Azul es el último lugar del torneo de Apertura 2023, en dos fechas ha perdido dos juegos, ambos por 2-0 con el Atlas FC como visitante y contra el Deportivo Toluca como local.

Para acabarla, en el partido contra los Diablos Rojos del sábado pasado, se quedaron con diez hombres.

Desde la banca donde se encuentra Tuca Ferretti no hay respuesta, y en la directiva no le pueden entregar el equipo que le prometieron. Un total desastre.

La crisis total que vive el Cruz Azul

La crisis total que vive el Cruz Azul inició desde la pretemporada.

Se filtraron informaciones en las que se daba a conocer que el cuñado de Víctor Velázquez, presidente del Cruz Azul , quería imponerle jugadores de fuera a Tuca Ferretti lo que había hecho que el brasileño amagara con renunciar.

Al final los refuerzos colombianos llegaron (Kevin Castaño y Diber Cambindo), y el técnico no se ha ido, por ahora.

Lo peor es que los refuerzos que sí pidió el Tuca, Eduardo Aguirre y Matheus Doria, provenientes del Club Santos Laguna, estuvieron una semana en la ciudad de México y fueron devueltos a La Laguna.

Y es que no accedieron a firmar una cláusula de rebaja de sueldo en caso de que se resintieran de antiguas lesiones que arrastraban.

El último refuerzo del equipo, Willer Ditta, no ha podido ser registrado ya que hay ciertos problemas con su antiguo club, Newell’s Old Boys de Rosario, Argentina, de donde no salió en buenos términos.

También está el caso de Christian Tabó, jugador uruguayo que poco ha aportado a la institución, y que podría salir del equipo por ofertas del Peñarol de su país.

Ha esto hay que agregarle que no se pudo contratar a Alan Pulido, quien era la apuesta fuerte de Ricardo Ferretti para el eje del ataque.

Esto ha traído como consecuencia que en la cancha el equipo sea unj desastre y que en dos juegos no hayan marcado ni un solo gol.

Lo que le viene a Cruz Azul

Cruz Azul tendrá la última oportunidad de resarcirse en el Apertura 2023, antes del parón de cerca de un mes por la Leagues Cup, este viernes cuando viaje a la frontera norte y se enfrente contra el Club Tijuana.

Acabando ese juego La Máquina se concentrará en la Leagues Cup, en la cual debutará el 21 de julio, contra el Inter de Miami en el que puede ser el primer juego de Lionel Messi con su nuevo equipo.

