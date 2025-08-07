Isaac del Toro busca acercarse al liderato de la Vuelta a Burgos; te compartimos la hora y canal para seguirlo en la Etapa 4 de la competencia.

Isaac del Toro recuperó posiciones en la Etapa 3 Vuelta a Burgos, y con dos jornadas por desarrollarse confía en pelear por el triunfo.

Hora para ver a Isaac del Toro en la Etapa 4 del Vuelta a Burgos

Isaac del Toro buscará el liderato de la Vuelta a Burgos el viernes 8 de agosto durante la Etapa 4 de la competencia.

La Etapa 4 de la Vuelta a Burgos se realizará a partir de las 7 de la mañana, tiempo del centro de México.

Canal para ver a Isaac del Toro en la Etapa 4 de la Vuelta a Burgos

La Vuelta a Burgos es transmitida en vivo en México a través de la plataforma Claro Sports, por lo que nadie debe perderse la participación de Isaac del Toro en la Etapa 4.

Evento: Vuelta a Burgos

Fase: Etapa 4

Fecha: Viernes 8 de agosto de 2025

Recorrido: Burpellet y termina en Regumiel de la Sierra

Horario: 7 de la mañana, tiempo del centro de México

Transmisión: Claro Sports

Vuelta a Burgos: ¿Cómo es la Etapa 4 en la que participará Isaac del Toro?

La Etapa 4 de la Vuelta a Burgos parte desde Burpellet y termina en Regumiel de la Sierra, cubriendo un total de 162 kilómetros en una jornada de media montaña en la que estará Isaac del Toro.

El recorrido en incluye dos puertos de tercera categoría, tiene un perfil exigente y se espera que los equipos con aspiraciones intenten endurecer la carrera desde temprano.

La Etapa 4 de la Vuelta a Burgos será determinante de cara al cierre, y para Isaac del Toro representa una gran oportunidad de atacar el liderato.

Recorrido Etapa 4 de la Vuelta a Burgos

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la Etapa 3 de la Vuelta a Burgos?

Isaac del Toro tuvo una destacada actuación en la Etapa 3 de la Vuelta a Burgos, quedando a nueve segundos del ganador, el francés Léo Bisiaux.

La Etapa 3 de la Vuelta a Burgos fue clave en la lucha por la clasificación general, ya que presentó un recorrido con varios desniveles que exigieron al máximo a los favoritos.

Isaac del Toro demostró fortaleza física e inteligencia para mantenerse con el grupo principal y evitar pérdida de tiempo, lo que le permitió hacerse del tercer lugar general.

Así va la clasificación general de la Vuelta a Burgos: