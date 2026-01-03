El FC Barcelona visitó en un partido complicado al Espanyol, con el objetivo de afianzarse como líder de LaLiga. Revisa cómo quedó el Barça en la Jornada 18 del torneo.

El FC Barcelona, líder de LaLiga, llegó como favorito para vencer al Espanyol, con la amenaza latente del Real Madrid.

¿Cómo quedó FC Barcelona vs Espanyol en la Jornada 18 de LaLiga?

El FC Barcelona ganó en la Jornada 18 de LaLiga 2-0 al Espanyol, para aumentar su ventaja en el liderato de la competencia.

Espanyol 0-2 FC Barcelona

Con los tres puntos sumados en la cancha del Espanyol, el FC Barcelona llegó a 49 puntos en el liderato de LaLiga, 7 más que el Real Madrid, sublíder del torneo español, que necesita acortar distancias.

Real Madrid recibe al Real Betis el domingo 4 de enero, y si los merengues ganan el partido se acercarán a cuatro puntos del equipo culé.

Espanyol, por su parte, se quedó en 33 puntos en el quinto lugar de LaLiga, en lo que hasta el momento es un buen torneo de los “Periquitos”.

First win of 2026 ✅ pic.twitter.com/hXOBGmHetH — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 3, 2026

Resumen de la victoria del FC Barcelona vs Espanyol en LaLiga

El FC Barcelona no tuvo una noche tranquila en la cancha del Espanyol, equipo que salió a competir por los tres puntos en la Jornada 18 de LaLiga.

Partido cerrado en el primer tiempo, con pocas oportunidades de peligro, como el disparo de Lamine Yamal, quien se abrió espacio para enviar el balón apenas por un costado de la portería local, al minuto 28.

Ya en el complemento, al minuto 86 de tiempo corrido, Dani Olmo anotó el primer gol del partido para darle la ventaja al FC Barcelona.

Al minuto 90, Robert Lewandowski redondeó el triunfo con el 2-0.

¿Cuándo vuelve a jugar el FC Barcelona en LaLiga?

El FC Barcelona volverá a la acción en la Jornada 20 de La Liga el sábado 18 de enero, nuevamente en calidad de visitante.

La Real Socidad recibirá al FC Barcelona el domingo 18 de enero.

Cabe recordar que el FC Barcelona ya jugó su partido de la Jornada para tener libre la semana en la que encarará el torneo por la Supercopa de España 2026.

El miércoles 7 de enero, FC Barcelona se medirá con Athletic en Arabia Saudita, en una de las semifinales del mini torneo.