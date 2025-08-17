Mateo Chávez volvió a la acción con el AZ Alkmaar en la Jornada 2 e la Eredivisie; te contamos cómo le fue al futbolista mexicano.

Complicada visita tuvo el AZ Alkmaar de Mateo Chávez en la Jornada 2 de la Eredivisie, pero el equipo del futbolista mexicano salió bien librado.

¿Cómo le fue a Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Jornada 2 de la Eredivisie?

Mateo Chávez no arrancó como titular con el AZ Alkmaar en la Jornada 2 de la Eredivisie, partido en el que visitaron la cancha del FC Volendam.

Poco más de 16 minutos jugó Mateo Chávez en el partido del AZ Alkmaar vs FC Volendam, ganándose poco a poco la confianza del DT en su nuevo equipo.

Mateo Chávez ha tenido minutos en los dos partidos que ha disputado su equipo en la Eredivisie.

¿Cómo quedó AZ Alkmaar de Mateo Chávez en la Jornada 2 de la Eredivisie?

El AZ Alkmaar de Mateo Chávez mantuvo su paso invicto en la temporada de la Eredivisie saliendo con un punto de la cancha del Volendam, en la Jornada 2 de la competencia.

El AZ Alkmaar empató 2-2 con el Volendam, dejando ir la ventaja con la que llegó a la parte final del partido de la Jornada 2 de la Eredivisie.

Aunque Volendam se adelantó en el marcador, 1-0, el AZ Alkmaar fue capaz de darle la vuelta, pero no le alcanzó para sostener la ventaja a su favor.

Ya con Mateo Chávez en la cancha, el AZ Alkmaar se agrupó para mantener el empate en la cancha del Volendam, con el que llegó a 4 puntos en el quinto lugar del torneo.

¿Cuándo vuelve a jugar el AZ Alkmaar de Mateo Chávez?

El AZ Alkmaar de Mateo Chávez volverá a jugar el jueves 21 de agosto, en el partido de ida del playoff para calificar a la fase final de la Conference League.

El Levski Sofia recibirá al AZ Alkmarr, mientras que el jueves 28 de agosto se definirá la serie en la cancha del equipo de Mateo Chávez.

En la Eredivisie, Mateo Chávez y compañía volverán a jugar el domingo 31 de agosto en el campo del NAC.