Chelsea vs Manchester City: Pronóstico de la Final de la FA Cup
El pronóstico de la Final de la FA Cup, Chelsea vs Manchester City es 2-1 a favor del equipo que dirige Pep Guardiola, y en el que es estrella Erling Haaland.
Chelsea vs Manchester City: Posibles alineaciones de la Final de la FA Cup
Chelsea
- Portero: Jorgensen
- Defensas: Gusto, Chalobah, Colwill y Hato
- Mediocampistas: Andrey Santos, Caicedo, Palmer, Enzo Fernández y Cucurella
- Delantero: Joao Pedro
Manchester City
- Portero: Trafford
- Defensas: Nunes, Khusanov, Guehi y O’Reilly
- Mediocampistas: Nico, Silva, Semenyo, Cherki y Doku
- Delantero: Haaland
Chelsea vs Manchester City: Día, hora y canal para ver la Final de la FA Cup
Chelsea vs Manchester City juegan la Final de la FA Cup el sábado 16 de mayo a las 8 horas. Transmite HBO Max.
- Partido: Chelsea vs Manchester City
- Fase: Final
- Torneo: FA Cup
- Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026
- Horario: 8 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio de Wembley
- Transmisión: HBO Max
¿Cómo llegaron Chelsea y Manchester City a la Final de la FA Cup?
Chelsea derrotó 1-0 a Leeds y Manchester City hizo lo propio ante Southampton, por marcador de 2-1, para citarse en la Final de la FA Cup.
Chelsea busca su noveno título de la FA Cup y salvar una temporada difícil.
Manchester City es el primer equipo en la historia en alcanzar cuatro finales consecutivas de la FA Cup.