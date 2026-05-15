Chelsea vs Manchester City: Pronóstico de la Final de la FA Cup

El pronóstico de la Final de la FA Cup, Chelsea vs Manchester City es 2-1 a favor del equipo que dirige Pep Guardiola, y en el que es estrella Erling Haaland.

Chelsea vs Manchester City: Posibles alineaciones de la Final de la FA Cup

Chelsea

  • Portero: Jorgensen
  • Defensas: Gusto, Chalobah, Colwill y Hato
  • Mediocampistas: Andrey Santos, Caicedo, Palmer, Enzo Fernández y Cucurella
  • Delantero: Joao Pedro
Enzo Fernández, jugador del Chelsea (Chris Szagola / AP)

Manchester City

  • Portero: Trafford
  • Defensas: Nunes, Khusanov, Guehi y O’Reilly
  • Mediocampistas: Nico, Silva, Semenyo, Cherki y Doku
  • Delantero: Haaland
Erling Haaland, jugador del Manchester City (Dave Thompson / AP)

Chelsea vs Manchester City: Día, hora y canal para ver la Final de la FA Cup

Chelsea vs Manchester City juegan la Final de la FA Cup el sábado 16 de mayo a las 8 horas. Transmite HBO Max.

  • Partido: Chelsea vs Manchester City
  • Fase: Final
  • Torneo: FA Cup
  • Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026
  • Horario: 8 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio de Wembley
  • Transmisión: HBO Max

¿Cómo llegaron Chelsea y Manchester City a la Final de la FA Cup?

Chelsea derrotó 1-0 a Leeds y Manchester City hizo lo propio ante Southampton, por marcador de 2-1, para citarse en la Final de la FA Cup.

Chelsea busca su noveno título de la FA Cup y salvar una temporada difícil.

Manchester City es el primer equipo en la historia en alcanzar cuatro finales consecutivas de la FA Cup.